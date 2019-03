Le budget 2019 de la ville d'Évreux adopté à une très large majorité

23 voix pour, une voix contre, le conseil municipal d'Évreux a adopté ce lundi soir son budget 2019, à une plus large majorité qu'en novembre 2018. 14 élus d'opposition n'ont pas pris part au vote et ont quitté la séance au moment du vote.

268 pages, le budget primitif -exercice 2019- fait son poids. Le 4 mars dernier, les élus du conseil municipal d'Évreux, l'avaient longuement discuté lors du débat d'orientations budgétaires. Ce mardi soir, le texte a été adopté, malgré la demande de La Gauche Rassemblée, qui a demandé un report du vote du budget car le groupe d'opposition estime que ce budget a été "tronqué volontairement", car " il ne tient pas compte de la réalité des chiffres de 2018". Un argument balayé par le maire d'Évreux, Guy Lefrand et son adjoint aux finances, Jean-Luc Bouillie qui a expliqué que les chiffres n'étaient pas encore disponibles.

Le groupe La Gauche Rassemblée a tenté de faire reporter le vote du budget... en vain © Radio France - Laurent Philippot

23 voix pour, une voix contre et 14 élus qui quittent la salle

Après presque une heure de passe d'armes entre la majorité et les oppositions, le maire met le budget au vote. Les groupes La Gauche Rassemblée et Rassembler les Ébroïciens quittent la salle. Soucieux de conserver son quorum alors que les élus d'opposition enfilent leurs manteaux, le maire se dépêche de faire adopter son budget, identique à celui qui avait été voté une première fois en novembre 2018. Seul Emmanuel Camoin, du Rassemblement National, vote contre. "Un mauvais budget" pour Ludovic Bourrelier, de Rassembler les Ébroïciens, qui souligne "l'entêtement du maire d'Évreux qui avait l'occasion de rattraper certaines erreurs". Pour justifier sa sortie, le leader de la gauche Timour Veyri explique que "le conseil n'est plus une assemblée démocratique, donc à un moment, nous sortons, et on laisse Monsieur Lefrand avec ses amis". Un Guy Lefrand pas mécontent d'avoir fait, enfin, voter son budget de 103 millions d'euros : "aujourd'hui, certains ont refusé de prendre part au vote parce qu'ils savaient qu'ils seraient minoritaires". À l'aune de ce nouveau vote, épilogue de plusieurs mois de péripéties sur la scène politique ébroïcienne, le maire, Guy Lefrand estime conforter sa majorité au sein du conseil municipal.