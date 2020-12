"On ne peut pas parler d'austérité" pour le budget 2021 selon le président d'Amiens Métropole

Avant les fêtes, le menu des conseillers métropolitains d'Amiens est dense. Ils se réunissent ce jeudi soir dans le gymnase du Coliseum pour respecter les gestes barrières. Ils vont discuter de plus d'une soixantaine de points inscrits à l'ordre du jour, dont le débat d'orientation budgétaire.

"Les circonstances financières sont évidemment rendues très difficiles à cause de la crise sanitaire", explique d'emblée Alain Gest, invité de France Bleu Picardie. En novembre dernier, le président d'Amiens Métropole avait estimé à quatre millions d'euros les pertes pour la collectivité depuis le début de l'épidémie en mars. Et les évaluations de baisse de recettes se poursuivent. Un million d'euros ont été perdu à cause de la fermeture partielle ou totale du Coliseum et de la piscine du Nautilus.

Et cette crise aura forcément des effets sur le budget 2021 de la métropole. Il sera voté le 4 février prochain. Le calendrier a été décalé pour s'adapter au contexte et ajuster, d'ici le vote certaines dispositions. "Il faut trouver des économies", assure Alain Gest sans pour autant préciser les pistes qui seront retenues. La priorité de la majorité est de tenir la promesse de ne pas augmenter la fiscalité locale.

Pour maintenir une certaine capacité d'investissement, la collectivité doit donc trouver des solutions. L'une d'elles a crée un vif débat lors du dernier conseil municipal et devrait s'y inviter à nouveau ce jeudi soir. C'est le transfert de trois millions d'euros du budget de la ville d'Amiens vers celui de la Métropole. "Je ne comprends pas que l'on puisse être choqué", réplique Alain Gest face à la fronde de l'opposition. "Les gros investissements comme la rénovation du musée ou du zoo sont fait par la métropole et bénéficient à Amiens."

Hausse du tarif de l'eau

Parmi les autres points qui seront abordés au conseil de la Métropole ce jeudi, il y a l'augmentation du tarif de l'eau. Une hausse déjà annoncée par la majorité qui estime "nécessaires" les travaux de rénovation du réseau. "Il y a environ 30% de fuite, et il faut préserver la ressource", détaille Alain Gest qui annonce une hausse de 17 centimes au mètre cube. Le tarif passe de 1,10 à 1,27 euros. Ce qui doit permettre à la collectivité de gonfler l'enveloppe travaux de deux millions d'euros supplémentaires.

Soutien aux entreprises

Les conseillers métropolitains vont également se pencher sur le plan de soutien économique aux entreprises de la métropole. "144 dossiers de demandes ont été enregistrés", précise Alain Gest qui insiste aussi sur le fait que le tableau économique "n'est pas aussi sombre qu'on le pense." Et le président de citer les installations ou les développements d'entreprises déjà annoncés ou à venir sur le territoire métropolitain. "Dans les trois ans ce seront 500 emplois qui vont être crées", indique Alain Gest.

Pas de changement finalement à Mégacité

Enfin au menu du dernier conseil de l'année, il y a également le renouvellement de la délégation de service public pour Mégacité. Elle arrive à son terme le 31 décembre or la crise, là encore est venue perturber les choses. La société GL Events, seule en lice pour un renouvellement de contrat n'étant pas en capacité de tenir certains engagements comme le financement de la moitié des travaux de rénovation du complexe est parvenu à un accord ces jours-ci avec la collectivité. La délégation de service public sera renouvelée d'un an seulement avec un partage des risques sur le fonctionnement en 2021.