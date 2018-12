Le budget alloué aux associations lavalloises fait débat au conseil municipal de Laval

Laval, France

Le budget 2019 de la ville de Laval a été adopté ce lundi soir en conseil municipal. Un budget de près de 61,7 millions d'euros, dont 8,2 millions d'euros d'investissement.

Mais ce qui a fait débat ce lundi, c'est le montant alloué aux associations lavalloises. Selon l'opposition municipale, qui a repris les budgets primitifs des années précédentes, les subventions sont en baisse depuis 5 ans :

- 2014 : 2. 596. 521 €

- 2015 : 2. 526. 510 €

- 2016 : 2. 500. 145 €

- 2017 : 2. 419. 465 €

- 2018 : 2. 233. 334 €

- 2019 : 2. 112. 948 €

"C'est leurs chiffres, c'est leurs tableaux".

"Depuis cinq ans, l'enveloppe pour les associations dans le budget primitif, tous les ans, baisse. C'est leurs chiffres, c'est leurs tableaux, ça n'arrête pas de baisser. C'est 100 000 euros en moyenne par an, mais il y a le cumulé, c'est-à-dire que ce que les associations recevaient en 2014, si on avait intégralement reconduit, c'est 1 million de plus qu'auraient les associations aujourd'hui pour leur budget. Les conséquences, c'est pour l'économie locale, car les associations font tourner les commerces. C'est le découragement des associations qui offrent moins de service", assure George Poirier, élu d'opposition au conseil municipal de Laval.

"Il n'y a pas de baisse de subventions culturelles"

Les associations culturelles auraient payé un très lourd tribu entre 2015 (669 150 € de subventions) et 2019 (540 200 €) de subventions. Faux répond Didier Pillon, adjoint au maire de Laval à la Culture. Selon lui ces chiffres ne veulent rien dire.

"Il y a simplement deux festivals qui ont eu une légère diminution, c'est d'une part le festival de théâtre le Chaînon Manquant, mais on leur met énormément de choses à disposition, et le festival de musique Les Trois Éléphants, parce que la ville a pris directement à sa charge un certain nombre d'animations publiques gratuites. Et surtout, il faut regarder en fin d'année ce qui s'est passé, parce que dans le domaine culturel, il y a beaucoup de manifestations qui sont en cours d'année, et qu'on va soutenir en cours d'année, pas au début du budget primitif. Ce lundi soir on a voté pour ce dont on est sûrs, mais il va y avoir d'autres choses, et on les aidera, donc il n'y a pas de baisse de subventions culturelles", répond l'élu de la majorité.

Même chose concernant les subventions aux associations sportives, pas de baisse assure Alexandre Lanoë, adjoint en charge de la vie associative et des sports.

L'opposition municipale a voté contre ce budget 2019, budget adopté donc à la majorité. Par ailleurs, les impôts n'augmenteront pas en 2019.