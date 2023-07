Le budget de la Défense n'a rien d'historique, selon la députée PS Anna Pic

Anna Pic ne mâche ses mots contre les méthodes du gouvernement d'Elisabeth Borne et la majorité présidentielle. Pour la députée socialiste de la Manche, cette année a été marquée par les difficultés de l'opposition à se faire entendre face à l'application de règlements institutionnels imposée aux parlementaires par le gouvernement comme l'adoption du budget et de la réforme des retraites avec le fameux article 49.3.

"Le 49.3 ne doit pas évincer le débat parlementaire"

Anna Pic craint qu'on revive la même chose à l'automne prochain dans l'examen du budget 2024. "Ce serait dommageable pour le débat démocratique car il y a des enjeux majeurs notamment en matière d'écologie face au dérèglement climatique, mais aussi sur les enjeux de défense ou encore le financement des collectivités locales. Que ça se termine par un 49.3 parce que la majorité ne trouve pas de majorité pourquoi pas, mais au moins posons les débats, déclare la députée".

Elle rappelle que la Première ministre a mis fin aux débats alors que l'examen du projet de loi de finances n'était pas arrivé à son terme et que le gouvernement n'a pas retenu dans son texte final tous les amendements qui avaient été votés et d'autres qui sont apparus sans avoir été débattus par les députés.

"Il faut un débat et surtout le respect de ce qui a été voté dans l'hémicycle", ajoute la députée cherbourgeoise.

La Loi de Programmation Militaire n'a rien d'historique, estime Anna Pic © Radio France - Frédérick Thiébot

"Un nouveau Livre Blanc sur la Défense est indispensable"

Anna Pic est notamment membre de la commission de la Défense. Pour la député socialiste, le budget exceptionnel de la Loi de Programmation Militaire annoncé par le Président de la République pour les Armées n'a en fait rien d'historique. "Notre armée avait besoin d'être réparée, mais avec ce budget nous n'allons pas effectué la modernisation qui était annoncée. Nous sommes dans la continuité de la Loi de Programmation Militaire précédente qui reprend le Livre Blanc de 2013. Mais nous n'avons jamais retravaillé la question à l'aune des nouveaux enjeux", constate Anna Pic

L'une des satisfactions de cette première année de mandature pour la députée socialiste, c'est d'avoir obtenu il y a quelques jours la relance d'expérimentation d'hydroliennes des CMN, les Constructions Mécaniques de Normandie, dans le Raz Blanchard au large de La Hague

Concernant le remaniement gouvernemental, Anna Pic estime qu'il s'agit juste d'un resserrement politique autour des fidèles d'Emmanuel Macron mais sans un nouveau cap qui réponde aux attentes des français.