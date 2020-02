Le budget du conseil départemental de la Sarthe s'élève à 608.8 millions d'euros

608,8 millions d'euros. C'est le montant du budget du conseil départemental de la Sarthe. Il va être examiné en cession ce jeudi et vendredi. Il n'y aura pas d'augmentation d'impôt et 100 millions d'euros seront consacrés aux investissements.

Les élus du conseil départemental de la Sarthe vont examiner pendant deux jours, ce jeudi et vendredi en cession, le budget primitif de 2020. Il s'élève à plus de 608.8 millions d'euros. Un budget en hausse de plus de neuf millions d'euros. 100 millions seront consacrés aux investissements et il n'y aura pas d'augmentation d'impôt.

100 millions d'euros d'investissement sans augmentation d'impôt

"C'est un budget qui s'inscrit dans la continuité avec encore des investissements importants, plus de 100 millions d'euros" souligne Dominique Le Méner, le président du conseil départemental de la Sarthe. "De plus, c'est un choix qui se fait sans augmentation d'impôt. Dans ces investissements, on va continuer à investir dans les collèges, avec sept nouveaux plan de rénovation. Nous poursuivons également l'entretien des routes pour améliorer nos infrastructures, avec notamment le gros chantier au niveau du rond-point de l'Océane et le giratoire de la route de Laval".

L'entrée du conseil départemental de la Sarthe © Radio France - Louis de Bergevin

Des nouveautés pour 2020

"Il y aura la mutuelle" poursuit Dominique Le Méner, le président du conseil départemental de la Sarthe. "Cette mutuelle départementale va permettre à tous les sarthois d'avoir une solution de remboursement avec des tarifs avantageux. Nous aurons aussi une maison départementale d'autonomie, une sorte de guichet unique pour toutes les personnes concernées par l'action sociale du département. Cela va de l'enfance à la vieillesse en passant par le handicap. Il faut donner de la lisibilité à notre action".

Le gros chantier de l'année : celui de l'ancienne citée administrative de la rue Chanzy au Mans

"En 2020, on va commencer par restituer les enceintes" nous dit Dominique Le Méner, le président du conseil départemental de la Sarthe. "Les grilles qui vont être installées seront celles qui étaient à la Visitation. Nous planterons à l'automne un nouveau jardin de 2.500 m2. Il y aura aussi l'aménagement d'un plateau sportif pour le collège situé à côté. Et puis, nous souhaitons par la suite ouvrir un historial qui permettra de raconter l'histoire des conflits de notre département. Le site devrait être inauguré en 2021".

