Le budget du Vaucluse enfin adopté

Le groupe socialiste au conseil départemental de Vaucluse a enfin voté pour le budget 2017. En janvier, le FN, la Ligue du Sud et le PS avaient repoussé la hausse d'une taxe. Le PS a obtenu des garanties et adopté le budget avec Les Républicains.

En janvier, les élus du parti Socialiste, de la Ligue du Sud et du Front National avait voté contre la hausse d'une taxe sur le foncier bâti. Le président Chabert avait redouté que cette majorité FN-PS repousse son budget. Il ne l'avait pas présenté. Ce vendredi 31 mars, le FN a voté contre la taxe même si la hausse est moindre... mais le PS vote pour. On commence à respirer à droite. La délibération suivante est celle du budget.

Vote du budget départemental et allusions présidentielles

L’extrême droite s’indigne d'un budget qui se détourne des préoccupations des vauclusiens. L'élu Front National Hervé de Lepinau dénonce la hausse de la prise en charge des mineurs étrangers isolés. Yann Bompard (Ligue du Sud) demande la remise à plat de la convention avec la Caisse d'Allocations Familiales pour contrôler plus sévèrement les vauclusiens qui touchent le RSA.

A gauche les communistes s''abstiennent: "Ne Mélenchon pas tout" s'exclame André Castelli. La socialiste Darida Belhaïdi rappelle la nécessaire solidarité départementale et suggère "Hamon nous tous" pour "aimons nous tous". Le socialiste Jean François Lovisolo s’inspire d'Emmanuel Macron pour mettre "en marche" un contrat de gouvernance pour que les gens intelligents de de droite et de gauche soient au service des vauclusiens. Le groupe socialiste assure avoir obtenu des garanties sur le logement social, l'emploi et l'aide aux communes. les socilaistes votent le budget.

Le budget 2017 de 650 millions d'euros du département de Vaucluse a été adopté: