Le budget prévisionnel du département du Gard voté pour 2021

L’Assemblée départementale gardoise s’est réunie en séance plénière ce lundi 11 janvier 2021 pour voter son Budget Primitif 2021. Il s'élève au total à 1.156.518.987,01 euros dont 896.167.179,77 euros en fonctionnement et 260.351.807,24 euros en investissement. Françoise Laurent-Perrigot, Présidente du Département, résume ces investissements en six grands défis pour l'année, marquée notamment par la crise sanitaire et financière : "sur le plan sanitaire, les solutions sont encore peu probantes et l’incertitude demeure quant à l’issue de la pandémie. Sur le plan économique et social, les perspectives ne sont pas moins préoccupantes."

L'une des grandes priorités : "Plus de 500 millions d'euros pour garantir les solidarités". La solidarité reste le 1er poste budgétaire de la collectivité à hauteur de près de 60 % de son budget annuel. 204.074.193 euros sont par exemplaire destinés aux bénéficiaires du RSA. 114 millions sont consacrés à l’hébergement (aide sociale à l’hébergement, accueil familial et APA en établissement)

Deuxième grand défi : plus de 60 millions d'euros pour soutenir la relance économique.

Plus de 40 millions d'euros sont dédiés à "la jeunesse". Huit collèges seront rénovés, deux en projet, et celui de Remoulins livré en novembre prochain, par exemple.

Près de 20 M€ sont mobilisés pour "répondre à l’urgence écologique", dont deux millions de subventions pour la protection contre les inondations.

Plus d’1,7 millions d'euros d'investissements sont consacrés à "favoriser l’inclusion numérique". Objectif notamment : le Très Haut Débit (THD) avec 247 communes connectées à la fibre optique en 2021 dont 158 communes avec des travaux débutés en 2020, et 89 nouvelles communes cette année. Gard Fibre va investir environ 82 millions d'euros sur le Gard en 2021 pour réaliser notamment les infrastructures nécessaires à ce déploiement.

Plus de 65 millions d'euros pour "préserver notre qualité de vie", dont 42 pour améliorer la couverture de secours et installer le SDIS dans une posture de veille permanente des risques émergents.