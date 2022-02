Le bus de campagne de Marine Le Pen fait escale dans les Landes

Avec leurs parkas bleues, les militants de Marine Le Pen étaient visibles ce dimanche 20 février sur le marché de Dax (Landes). À quelques mètres d'eux, encore plus visible, un bus à l'effigie de la candidate à la présidentielle est garé. Une façon d'attirer les passants pour en convaincre le plus possible.

Zemmour ou Le Pen ?

À quelques mètres des sympathisants de Marine Le Pen, les soutiens d'Éric Zemmour aussi interpellent les passants. Mais l'immense bus, où l'on voit le visage de Marine Le Pen, attire forcément un peu plus.

"J'ai 4 enfants, je me décarcasse pour avoir un salaire, payer le carburant, les factures, c'est trop ! J'avais déjà voté pour elle à la dernière présidentielle, et je vais recommencer. Elle me rassure plus que Macron et Zemmour. Et Pécresse n'en parlons pas... Au Secours !", raconte Christelle venue pour faire ses courses de la semaine. "Je me souviens à une époque, on se battait pour avoir plus, maintenant, on se bat pour ne pas avoir moins", lui répond Michel, venu tracter pour la candidate d'extrême droite. Mais la Dacquoise reconnaît un point de désaccord avec la candidate. "Voilà, il y a des petites choses avec lesquelles je ne suis pas super d'accord comme sur les étrangers, mais après le reste me parait correct. Puis le passe sanitaire, si elle le dégage ça me va ! Je vais voter Marine, on ne me fera pas changer d'avis ! "

On est submergé par les étrangers qui ne viennent ici que pour des intérêts personnels

Jean-Claude est aussi un soutien de la candidate du Rassemblement National. "Avant Marine, j'ai voté pour son père", reconnaît le Dacquois à la retraite. "Pour moi, la principale proposition de Marine, c'est de faire le ménage. On est submergé par les étrangers qui ne viennent ici que pour des intérêts personnels", s'agace-t-il avant d'ajouter, "Zemmour tout ce qu'il dit ça me plaît, mais je ne le vois pas gagner. Dupont-Aignan, c'est pareil. Il a les mêmes idées, quand il parle, je me dis qu'il a raison, sauf qu'il ne représente trois fois rien. Ils ont toutes les mêmes idées, mais Marine est plus structurée, elle a l'expérience. Elle est moins agressive que Zemmour, ça fait plus sérieux".

Marine est plus structurée, elle a l'expérience

Jean-François récupère des dizaines de tracts à l'effigie de Marine Le Pen. Le Landais veut distribuer lui-même les prospectus dans les boîtes aux lettres de son quartier. "Je veux que ça change, on a toujours les mêmes, les socialistes, la droite. On est dans un pays socialiste dans les Landes, je me demande pour qui ils vont voter. Et j'estime qu'on n'a jamais essayé Marine Le Pen, alors pourquoi pas ?", lance celui qui a déjà fait son choix. "En revanche, j'aimerais bien que Marion Marechal (la nièce de Marine Le Pen NDLR), se rapproche du Rassemblement National. Il faut une unité pour gagner", conclu, Jean-François avant de partir avec ses tracts sous le bras.