Le bus du Rassemblement National en campagne dans l'Indre

Un bus imposant aux couleurs du Rassemblement national arpente les routes indriennes pour deux jours. La stratégie est triple : mobiliser les électeurs traditionnels de Marine Le Pen, convaincre les abstentionnistes et faire changer d'avis les potentiels électeurs d'Eric Zemmour et de Nicolas Dupont-Aignan.

"Quand on voit la montée de Marine dans les sondages, tout autre vote qu'un bulletin pour elle serait inutile. Il faut aller au but pour faire barrage à Emmanuel Macron" insiste Mylène Wunsch, présidente du RN dans l'Indre.

L'objectif est aussi de rendre visible un électorat qui n'hésite plus à assumer son vote : "Les gens viennent vers nous sans difficulté. Plus de complexe !"

A la recherche des gilets jaunes

Dans la quête aux nouveaux électeurs, Mylène Wunsch a en tête un réservoir important de mécontents du macronisme : les gilets jaunes. "Il y a deux ans, on les a vu se mobiliser sur le prix de l'essence. Et maintenant que le litre n'a jamais été aussi élevé, on ne les voit plus. Les gens sont un peu anesthésiés. On essaie de réveiller la France ! "

Au delà de la présidentielle, l'équipe de campagne pense aussi à l'échéance du mois de juin : les législatives. Ce périple en bus est aussi l'occasion de tester des thèmes de campagne : "Les gens nous parlent pouvoir d'achat, petite retraite. Avec l'inflation galopante, ils ont de grosses difficultés".

Le bus du RN sera sur la zone Cap Sud de Saint-Maur puis dans le secteur de Châtillon-sur-Indre ce samedi.