Indre-et-Loire, France

C'était le dernier de l'année, le dernier conseil municipal de Tours de l'année 2017 et il ne restera pas dans les annales. L'opposition a attaqué l'actuelle majorité sur les gros retards (au-delà d'un an et demi) dans le chantier du haut de la rue Nationale. Le maire Christophe Bouchet a annoncé que la réunion tenue ce mercredi après-midi avec les promoteurs et la mairie a été très positive. Il promet de prendre la parole sur le sujet au premier trimestre 2018, pour annoncer la date du début des travaux "qui commenceront rapidement après" a dit Christophe Bouchet.

Les travaux du haut de la rue Nationale à Tours devraient démarrer avant l'été 2018

Autre questionnement, sur un investissement de 1,115 million d'euros pour changer le sol de la salle Grenon. L'opposition s'est interrogée à haute voix sur ces travaux. Sonnent-ils le glas de la grande salle multisports, la fameuse Aréna? "Ce million d'euros investi sur Grenon n'est en rien lié à la future grande salle" a expliqué Christophe Bouchet. Il a en revanche précisé qu'Arena ou nouvelle patinoire ne verront le jour avec des financements de la ville de Tours que "si, et seulement si les autres salles qui sont en très mauvais états, sont dans le même geste également refaites. Ce n'est pas l'un ou l'autre" assure le maire de Tours.

Projet d'Aréna multisports? Une nouvelle patinoire? Rien n'est encore décidé

Parmi les autres débats du soir, il y a eu le sujet "Tours Evènements", le syndicat mixte (dont la ville est actionnaire à plus de 80%) qui gère le Grand Hall et le Vinci. On attendait des explications de la part de Christophe Bouchet sur le conflit qui oppose la ville à l'ancien directeur de Tours Evènement, Denis Schwok. Le maire n'a pas voulu donner de réponse ce mercredi soir, car c'est une affaire "de droit privé" a-t-il dit. Il a juste précisé que le contrat qui liait Denis Schwok à la ville remontait à une quinzaine d'années, signé sous Jean Germain, et qu'il n'était pas responsable des closes du contrat. Le maire de Tours en a profité pour présenter la future politique de Tours Evènements, portée par un nouveau directeur. Des manifestations déficitaires vont disparaître. Il n'a donné qu'un exemple : les Fourchettes Soniques, le festival de musique electro. En revanche, l'American Tours Festival restera au programme, même s'il perd de l'argent, "mais amène un vrai rayonnement à la ville" a dit le maire. Quand au Nascar, lui aussi déficitaire, il aura lieu en 2018, "une édition plus fun, plus rock n'roll" a expliqué Christophe Bouchet, précisant qu'il n'était pas favorable à cette manifestation mais qu'il était lié par contrat.