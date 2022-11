Le candidat à la présidence de LR Eric Ciotti en réunion publique en Dordogne

C'est l'un des trois candidats à la présidence du parti Les Républicains (LR). Eric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, questeur de l'Assemblée nationale et tenant de la ligne la plus dure et droitière au sein du parti, vient en Dordogne tenir une réunion publique dimanche 13 novembre à 14 heures, à la Filature de l'Isle à Périgueux.

ⓘ Publicité

Aurélien Pradié, député du Lot et l'un de ses concurrents à la présidence du parti, est déjà venu le 14 octobre à Sarlat pour une réunion publique.

Eric Ciotti soutenu par le patron local des LR

Il a répondu à l'invitation de Basile Fanier, le président du parti en Dordogne, qui a annoncé lundi sur France Bleu Périgord qu'il soutiendra justement Eric Ciotti dans le scrutin interne de LR. Tous les adhérents du parti sont appelés à voter les 3 et 4 décembre et, le cas échéant, la semaine suivante pour un second tour.

Les trois candidats à la présidence du parti Les Républicains, Eric Ciotti, Aurélien Pradié et Bruno Retailleau, débattront sur LCI le lundi 21 novembre dès 20 heures. L'émission sera le seul débat organisé avant l'élection dans un mois.