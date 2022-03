Le candidat à la présidentielle Eric Zemmour réunit 4 100 personnes aux Arènes de Metz

A quelques centaines de places près, il faisait salle comble aux Arènes. Eric Zemmour organisait ce vendredi soir un meeting aux Arènes de Metz. Devant 4 100 personnes, il a donc pu détailler son programme avec plusieurs de ses mesures phares : interdire le port du voile, renvoyer les délinquants étrangers purger leurs peines dans leurs pays d'origine ou encore embauche de 40 000 personnels soignants. "Je suis content qu'il soit venu chez nous, j'ai même trouvé que ça a tardé un peu", se réjouit Mathieu, un militant.

Eric Zemmour lors de son entrée aux Arènes. © Radio France - Arthur Blanc

Dans les sondages, le polémiste marque un peu le pas récemment. A 11,5% d'intentions de vote, selon l'institut Ipsos Sopra Stéria pour France Info ce vendredi. Soit derrière Emmanuel Macron (31%), Marine Le Pen (15,5%) et même Jean-Luc Mélenchon (12%). Pas de quoi décourager le candidat : "ils veulent réinstaurer le match Le Pen-Macron, nous sommes ceux qui disons non". Et d'ailleurs, beaucoup apprécient ce discours. "Je ne crois pas aux sondages", affirme Sarah. "J'ai cette phrase de Coluche que me revient : les sondages, c'est pour que les gens sachent ce qu'ils pensent", ajoute Florian.

Eric Zemmour a donné rendez-vous à ses militants à Paris, place du Trocadéro, le 27 mars prochain. © Radio France - Arthur Blanc

De manière générale, les militants ont été heureux de la visite de leur champion. "Je ne m'attendais pas du tout à ça", explique Sarah. "C'est une ville magnifique, avec de beaux monuments, une gare magnifique, il devait passer par chez nous", ajoute Arun. Ces derniers, s'ils souhaitent poursuivre la dynamique, sont appelés à quitter la belle Moselle pour rejoindre Paris le 27 mars prochain, sur la place du Trocadéro.

Une manifestation d'opposants à Eric Zemmour a été organisée à quelques mètres des Arènes. © Radio France - Arthur Blanc

En marge de ce meeting, entre 100 et 200 opposants à Eric Zemmour se sont retrouvés, à quelques mètres des Arènes, sur le parvis des droits de l'homme. "Il faut au moins montrer que l'on conteste", explique Lisa. "C'est vrai qu'en Lorraine, il y a une histoire de l'immigration qui est très riche et c'est d'autant plus provocant quand on entend ses incitations à la haine raciale", s'agace Léonard.