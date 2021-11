Le candidat écologiste Yannick Jadot en Touraine pour promouvoir une restauration collective bio et locale

Encore une fois, la Touraine a accueilli ce mardi un candidat à la présidentielle. Yannick Jadot, candidat d'Europe Ecologie-Les Verts, est venu parler de l'un de ses dadas, l'alimentation bio et locale. Il a notamment visité une exploitation maraîchère à Saint-Genouph, à l'ouest de la métropole tourangelle. L'occasion pour lui de rappeler quelques-unes de ses propositions, à cinq mois de l'élection suprême.

Yannick Jadot mise sur les pouvoirs publics pour développer le bio dans les écoles, les Ehpads, les hôpitaux

Car si le maraîcher Stéphane Picou ne se plaint pas, il tient quand même à signaler que tout n'est pas parfait. "Nous, avec des petites structures, on n'aura pas les prix des grosses structures. C'est impossible. Maintenant, est-ce que la région est capable d'augmenter un peu les prix parce que c'est du local ?"

A cela, Yannick Jadot est évidemment venu avec sa solution, son objectif plutôt, celui d'une restauration collective 100% bio et locale. "Une façon de réorienter vers le bio, c'est de développer la commande publique, que la restauration collective se concentre sur le bio".

Un enjeu important, l'approvisionnement

Mais pour cela, il le concède. Il va falloir s'assurer qu'il y ait assez de producteurs pour fournir quotidiennement des repas aux écoles, aux Ehpads, aux hôpitaux. Ce qui est en train d'être fait à Tours, où le maire écologiste Emmanuel Denis maintient son objectif de 100% de légumes bio dans sa cuisine centrale d'ici trois ans. "Il faut effectivement que les filières se structurent. Donc, tout ça, c'est un travail de va-et-vient entre les producteurs locaux et nos services". Emmanuel Denis qui a d'ailleurs fait un appel du pied au maraîcher de Saint-Genouph pour qu'il fasse partie des futurs producteurs de cette cuisine centrale.

Ce système est absolument inacceptable - Yannick Jadot

Yannick Jadot a également réaffirmé son souhait de changer la destination de la PAC, la Politique Agricole Commune. "Aujourd'hui, on a 13 milliards d'euros tous les ans qui vont sur l'agriculture dans notre pays, 9 milliards d'argent européen. Ça veut dire qu'en fait, on a des moyens extraordinaires pour soutenir l'évolution de notre modèle agricole, pour soutenir les paysans et les paysans vers un modèle qui est à la fois plus respectueux de l'environnement, plus respectueux de nos besoins alimentaires. _Avec 13 milliards d'euros d'argent public, aujourd'hui vous avez 40% des paysans qui vivent avec moins de 350 euros par mois, vous avez un suicide tous les jours ou tous les deux jours_. Ce système est absolument inacceptable".