Le candidat PCF à la présidentielle, Fabien Roussel, défend son "projet de société"

Cela faisait 15 ans que le Parti Communiste n'avait pas présenté de candidat à l'élection présidentielle. Il est représenté par Fabien Roussel cette année. Le député de la 20e circonscription du Nord était l'invité de France Bleu Nord ce mercredi 16 mars.

France Bleu Nord : Vous proposez une hausse du SMIC à 1500 euros net, une augmentation de 30% des traitements des fonctionnaires, la création de 500 000 emplois dans la fonction publique, la retraite à 60 ans, la semaine de 32 heures. Est ce que tout cela est financièrement soutenable pour notre pays?

Fabien Roussel : Mais toutes ces réformes, il faut les faire en l'espace de cinq ans, il faut les planifier. Nous produisons beaucoup de richesses dans notre pays, énormément de richesses c'est le fruit de notre travail, sauf que nous n'en avons pas le retour. Il faut mettre fin à ces logiques de profit, de court terme qui fait que ça exploite, épuise les hommes et les femmes, ça abîme aussi la planète et le climat. Nous devons modifier nos modes de production, faire en sorte que le travail paye, qu'il rémunère mieux, que nous puissions vivre dignement de notre travail. Il faut véritablement que le travail paye de nouveau dans notre pays.

Vous partez donc du principe qu'il y aurait une partie de l'argent issu de cette production qui serait confisquée au profit du capital. Vous estimez à combien, du coup?

Je cite dans tous mes discours ces chiffres des multinationales du CAC 40 qui ont réalisé 137 milliards d'euros de bénéfices en l'espace d'une année pendant la pandémie en 2021. [...] Et nous, pendant ce temps là, nous verrions encore notre porte monnaie se vider avec l'essence qui augmente, le gaz, l'électricité, l'alimentation. A un moment, il faut dire stop. Il faut que nous puissions vivre de notre travail avec des salaires qui augmentent. Mais il faut aussi pouvoir bloquer les prix des produits élémentaires dont nous avons besoin au quotidien. C'est à l'Etat d'intervenir et de mettre en place des lois qui demandent à ces grandes entreprises que l'ensemble de leurs dividendes serve à baisser les factures.

Il y a une partie des bénéfices qui revient aux salariés?

Mais ce sont des primes. Les primes, c'est la déprime. Les primes, ça ne cotise pas pour la retraite et pour la Sécurité sociale. Les salariés n'ont pas besoin d'une prime et un cadeau, une fois, parce qu'ils ont bien travaillé. Ils ont besoin d'être respectés, reconnus dans leur travail. C'est pour cela que nous demandons des hausses de salaire. La santé, c'est une grande préoccupation de la part de nos concitoyens. Donc c'est un véritable projet de société que nous devons défendre. C'est mettre l'argent, nos richesses au service de tous.

Est ce que la liberté d'entreprendre existerait encore en France avec Fabien Roussel?

Mais bien sûr! Les petites entreprises, je souhaite pouvoir les accompagner. En baissant le coût de la facture d'électricité et de gaz, le coût des assurances. C'est pour ça que je propose de nationaliser une compagnie d'assurance pour baisser la facture d'assurance de ces entreprises. C'est leur proposer des prêts bonifiés, c'est à dire que quand elles empruntent 100, elles rembourseront 80, donc elles vont récupérer de l'argent pour avoir des marges de manœuvre.

Et puis, quand on redonne du pouvoir d'achat aux retraités, aux salariés, ça va être de l'argent dans l'économie. Qui va faire vivre aussi ces entreprises, le commerce local, les entreprises locales. C'est ça qui compte aussi. Les entreprises, le disent elles-mêmes : pas de salaire, pas de business. Et donc, il faut remettre le salaire au cœur de la France.

Vous promettez la semaine de 32 heures. Ça se ferait à quel horizon? Est ce que ça concernerait tous les salariés français ou uniquement ceux des grands groupes?

Je souhaite le mettre en place dans le dialogue et en commençant d'abord par les filières où les métiers sont les plus pénibles, où il y a des difficultés de recrutement. Est-ce que vous ne pensez pas que dans ces métiers de l'industrie, ou du soin, on a besoin de mettre en place la semaine de 32 heures ? Pour rendre ces métiers plus attractifs, donner envie à des jeunes de s'y investir.

Et puis il y a déjà des entreprises qui le font. Je l'entends autour de moi, notamment dans la restauration, dans ces grandes chaînes de restaurants où les horaires sont décalés. Pour rendre attractifs ces métiers, ils ont déjà mis en place la semaine des quatre jours, pour intéresser des salariés à venir travailler chez eux.

Est ce que vous êtes un candidat sensible à l'écologie? On sait que vous êtes pro nucléaire, pro industrie. Tout cela, ça peut dégager de la pollution. Est-ce que l'écologie ça vous parle?

Ah mais non! Mais c'est tout le contraire! Vous rigolez ou quoi? C'est parce que je suis sincèrement écologiste et que je souhaite protéger le climat et nous débarrasser des énergies fossiles, du pétrole, du charbon et à terme, du gaz. Mais d'abord, le charbon et le pétrole qu'il va falloir investir non seulement dans les énergies renouvelables : l'éolien et le solaire. Mais aussi dans le nucléaire, pour augmenter la production d'énergie décarbonée

En ne sachant toujours pas ce qu'on fait de l'Uranium et des déchets.

L'industrie que je souhaite, c'est une industrie décarbonée. Comme l'entreprise Ascoval qui produit des barres d'acier, notamment les rails de la SNCF, grâce à l'énergie nucléaire de Gravelines. Et c'est donc de l'acier décarbonée. C'est unique en France et heureusement que nous avons une centrale pour ça.

Et concernant les déchets nucléaires, investissons, investissons dans la recherche pour faire en sorte que les centrales du futur, recyclent l'ensemble des déchets nucléaires pour qu'il n'y ait rien à enfouir et que tout soit utilisé.