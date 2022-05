Législatives : le candidat Renaissance refuse le débat, France Bleu contraint de l'annuler à Blagnac

C'est peu dire cette année qu'il faut redoubler d'efforts pour convaincre les candidats aux législatives de participer à un débat. Mais dans la quasi majorité, ils acceptent. Ils le savent, et le constatent comme nous sur le terrain, la politique, les élections sont très loin d'intéresser les Français, il faut donner de la visibilité à ces enjeux capitaux.

Par ailleurs, l'ARCOM (ex CSA) demande formellement à Radio France et à ses équipes locales de faire vivre ces rendez-vous démocratiques sur nos antennes. Les débats sont l'un des outils reconnus par l'autorité de régulation du pluralisme, et à ce titre leur organisation est souhaitée pour que les électeurs puissent se forger leur opinion. L'organisation de débats à l'occasion d'élections - municipales, régionales, départementales, législatives - est d'ailleurs un grand classique sur France Bleu, comme chez nos confrères de la télévision France 3. Elle demande à chaque fois du temps, de l'énergie, des moyens humains pour faire vivre la démocratie. C'est ce qu'on appelle le service public. Mais cette fois, en l'absence d'un des candidats principaux, nous ne sommes pas en mesure d'assurer un débat équilibré dans la première circonscription de Haute-Garonne, ce vendredi 20 mai à Blagnac. Et nous le regrettons.

Les raisons du refus de Pierre Baudis

Pierre Baudis, 34 ans, a été investi le 5 mai dernier par Renaissance, le nouveau nom du parti de la majorité présidentielle (ex La République en Marche). Très vite, le contact est établi avec lui. D'abord enthousiaste à l'idée de rencontrer la presse, l'ancien journaliste décline très vite notre invitation, nous suggérant de favoriser une interview avec lui en tête-à-tête ou une forme de portrait plutôt qu'un débat collectif, "faites un débat si vous le voulez, je n'en serai pas, cela n'a aucun intérêt de débattre avec eux", résume t-il.

À ce moment-là des négociations, Pierre Baudis fait face, parmi ses principaux adversaires, à Hadrien Clouet (NUPES), sociologue à l'université Jean-Jaurès et l'un des rapporteurs du programme présidentiel de Jean-Luc Mélenchon, à Maxime Boyer (LR), adjoint du maire de Toulouse susceptible de se retirer, à Jacques Rocca, Airbusien bien connu et centriste sans étiquette, à un(e) candidat(e) du Rassemblement National encore non désigné(e), et surtout à Pierre Cabaré, député sortant non réinvesti par LREM empêtré dans une affaire de harcèlement présumé. L'équipe de campagne du fils de Dominique Baudis nous rassure, expliquant que le candidat a fait une réponse un peu trop rapide, qu'il est très occupé par la recherche de son suppléant et qu'il n'a jamais participé à un débat, ce qui pourrait légitimement l'inquiéter. Cela devrait se décanter.

Deuxième phase des négociations, Pierre Baudis s'est alors adjoint les services d'une agence de communication, laquelle nous fait savoir que le candidat ne pourra pas débattre pour des raisons d'inconfort personnel vis à vis de ce genre d'exercice. Troisième et dernière tentative de le convaincre cette semaine, et ultime échec, Pierre Baudis ne souhaite pas participer pour des raisons de calendrier, de rendez-vous.

Nous sommes donc contraints de respecter le choix de M. Baudis, mais nous ne pouvons que regretter que celui qui représente le premier parti choisi par les Français au premier et au second tour de la présidentielle, se dérobe à l'exercice le plus élémentaire de la démocratie. Celui de se présenter aux électeurs, de dévoiler ses convictions et de détailler son programme pour sa circonscription.

Sont candidats dans la 1re circonscription de Haute-Garonne :

Pierre-Nicolas BAPT, PRG

Aude BATTISTELLA Reconquête

Pierre BAUDIS Renaissance

Oscar CASTILLO-MENDEGRIS, LR

Hadrien CLOUET, NUPES LFI

Benjamin COMBES, parti animaliste

Olivier LE PENVEN, LO

Cathy MARSAL, RN

Jacques ROCCA, sans étiquette

Prochain débat organisé par France Bleu Occitanie, le mardi 24 mai à Montauban, dans la première circonscription du Tarn-et-Garonne.