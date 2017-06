Le Cantalien Jacques Mézard devient ministre de la Cohésion des territoires

Le sénateur du Cantal Jacques Mézard a été nommé ce mercredi ministre de la Cohésion des territoires à l'occasion du remaniement du gouvernement d'Edouard Philippe. Le sénateur auvergnat radical de gauche quitte donc le ministère de l'Agriculture où il avait été nommé il y a un mois.

Le sénateur cantalien Jacques Mézard reste au sein du deuxième gouvernement d'Edouard Philippe présenté ce mercredi après le second tour des élections législatives. Nommé le 17 mai dernier au ministère de l'Agriculture et de l'alimentation, Jacques Mézard n'y aura passé qu'un mois puisqu'il va désormais prendre en charge le ministère de la Cohésion des territoires. Il remplace Richard Ferrand dans cette fonction, le député du Finistère avait démissionné ce lundi pour briguer la présidence du groupe La république en marche à l'Assemblée nationale.

Né à Aurillac en décembre 1947, Jacques Mézard a été conseiller général de 1994 à 2008 et il est également président de la communauté d’agglomération d'Aurillac depuis 2001. Élu du Parti radical de gauche, il est président depuis 2001 du groupe rassemblement démocratique et social européen et membre du comité déontologie du Sénat. Jacques Mézard avait pris position en faveur d’Emmanuel Macron très tôt dans cette campagne, estimant que le candidat d'En Marche ! incarnait le renouveau.