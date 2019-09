Le centriste Adrien Mottais se lance dans la bataille des municipales à Mayenne, le 4ème candidat déclaré

Mayenne, France

Adrien Mottais, délégué départemental du parti centriste UDI, a lancé officiellement lundi soir sa liste à Mayenne pour les élections municipales de mars prochain. Cette liste, baptisée "Mayenne s'écrit ensemble", compte pour l'instant 23 noms sur 33, 12 hommes et 11 femmes. Elle se veut un large rassemblement de Mayennais d'horizons divers et se revendique sans étiquette. Adrien Mottais connait déjà ses adversaires : le socialiste Jean-Pierre Le Scornet, le conseiller municipal et membre de la majorité locale, Jean-Claude Lavandier, et le macroniste Josselin Chouzy, investi par LREM en juin dernier.