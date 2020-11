Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon "propose" sa candidature, s’il recueille 150.000 parrainages citoyens

Jean-Luc Mélenchon, 69 ans, a annoncé ce dimanche soir, en direct au journal de 20 heures de TF1, qu'il serait candidat à l'élection présidentielle de 2022 en France. Mais à une condition : il souhaite obtenir une "investiture populaire" de 150.000 parrainages citoyens. Déjà candidat en 2012 et en 2017, Jean-Luc Mélenchon a assuré avoir posé la question au sein de son mouvement, et aucun candidat ne s'est déclaré contre lui.

"Je propose ma candidature mais je demande une investiture populaire. Je serai candidat définitivement si et seulement si j'ai recueilli 150.000 signatures de parrainage. A ce moment-là, je me sentirai investi par le peuple, a déclaré Jean-Luc Mélenchon. Mon intention est qu'ensuite 150.000 personnes aient le pouvoir d'investir un candidat, aujourd'hui, seuls 500 élus le peuvent. Je soutiens l'idée que les citoyens puissent investir un candidat."

Jean-Luc Mélenchon a ouvert un site internet "noussommespour.fr", où chacun peut lui apporter son soutien. "Bien sûr, ce n'est pas un homme qu'on investit seulement, c'est un programme, c'est 'L'avenir en commun' que tout le monde connaît. Sa philosophie, c'est l'harmonie entre les êtres humains et avec la nature. Moi je veux qu'on recommence à parler des conditions de vie sociale, de l'écosystème, des gens, comment ils vivent, leur dignité, au lieu de passer notre temps à aller discuter sur la religion ou à essayer de les mettre au pas 'auto-boulot-dodo'", a-t-il souligné.

Mon intention est de déconfiner les esprits et d'aider à se projeter sur l'avenir. - Jean-Luc Mélenchon

Le chef des Insoumis est seulement le troisième candidat déclaré pour 2022, après la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, et le président de Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan. "Les mois qui vont venir devant nous vont être du temps de pagaille [au sein de certains partis qui ont plusieurs candidats], donc du temps de perdu, a expliqué le député des Bouches-du-Rhône. Il y en a marre de voter aux élections pour voter pour le moins pire."

Jean-Luc Mélenchon a terminé à la quatrième place à la présidentielle de 2017 avec 19,58% des voix.

"C'est la pagaille"

Interrogé sur l'épidémie de coronavirus en France, Jean-Luc Mélenchon a critiqué la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement : "Ils n'ont tiré aucune leçon du précédent confinement et la deuxième vague est sévère. (...) Il y a beaucoup de souffrance et je crois que malheureusement, il faut qu'on commence à réfléchir à des alternatives au confinement. On ne va pas laisser la France confinée des années, il faut organiser à l'avance. Le gouvernement n'a pas planifié et donc c'est la pagaille".