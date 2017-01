Le Cher augmente ses impôts de 8 %

Le département du Cher augmente ses impôts : une augmentation d'environ 8 % cette année. La décision sera votée ce lundi en session plénière. Pour le président, il n'y a pas d'autre solution si le département veut maintenir son niveau d'investissement, malgré la baisse des dotations de l'état.

Le département du Cher va toucher environ six millions d'euros de dotations en moins cette année. Cette hausse d'un point et demi du taux du foncier bâti, permettra de collecter environ cinq millions d'euros d'impôt supplémentaires. Une hausse de quinze euros en moyenne par foyer, explique le président du conseil départemental du Cher, Michel Autissier. La dotation globale de fonctionnement qui baisse, les budgets de l'aide sociale qui ne sont pas compensés intégralement par l'état : des maux bien connus qui obligent les départements à des décisions impopulaires. Pour Michel Autissier, il n'y a pas d'autres choix si on veut continuer d'investir et d'assainir la situation financière du Cher. Le département du Cher compte investir 50 millions d'euros cette année.