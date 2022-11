"Le cœur de la démocratie bat à Strasbourg depuis 70 ans" dit Elisabeth Borne en Alsace

La première ministre Elisabeth Borne est venue célébrer les 70 ans du Parlement européen ce mardi à Strasbourg . Elle s'est d'abord rendue au Parlement européen où elle a assisté à une cérémonie en présence de plusieurs premiers ministres (de Belgique, du Luxembourg). Dans son discours, la première ministre a affirmé que "le cœur de la démocratie bat ici même à Strasbourg depuis 70 ans".

Et que la ville de Strasbourg était l'incarnation même du projet européen.

"Le cœur de la démocratie bat, ici-même, à Strasbourg, depuis 70 ans Strasbourg est un symbole, une ville qui porte en elle la marque de l’Histoire. Dans ces temps où les nationalismes progressent et tentent de réécrire le passé, dans ces temps où la guerre revient sur le continent européen, nous ne devons jamais cesser de rappeler d’où vient l’Europe, ce qu’elle a subi, pourquoi nous l’avons faite, et ce qu’elle a accompli. En incarnant la réconciliation des peuples européens, Strasbourg montre la force de l’union et la puissance de la paix. Chaque mois, quand les acteurs européens se retrouvent tous à Strasbourg, c’est, de fait, à notre Histoire et à l’idée même d’Europe, qu’ils rendent hommage [...]. Au fond, Strasbourg, c’est une certaine idée de l’Europe" a-t-elle déclaré.

Elisabeth Borne à l'hôtel de Klinglin à Strasbourg signe une déclaration en faveur de Strasbourg capitale européenne © Radio France - Antoine Balandra

Voilà l'hommage rendu à la capitale alsacienne par Elisabeth Borne venue appuyer la place de Strasbourg en Europe. Un exercice de style, voire un passage obligé pour tous les premiers ministres depuis des décennies.

Accessibilité de Strasbourg

Mais au delà des belles paroles, ce que voulaient les autorités de la ville, ce sont des engagements. Rien de concret n'a été acté, sinon une déclaration signée à la préfecture. Elle promet de tout faire pour améliorer l'accessibilité multimodale de Strasbourg dans le cadre du contrat triennal avec l'Etat signé le 9 mai 2021. L'accessibilité de Strasbourg est en effet au cœur des problématiques et des conditions pour que la ville reste le siège des institutions européennes.

A la préfecture à l'heure du déjeuner, il a donc été question de desserte aérienne. Une étude est en cours pour mieux coordonner l'offre de vols depuis les aéroports voisins de Bâle Mulhouse ou de Baden Baden. Ses résultats seront dévoilés à la mi 2023. Il a aussi été question du devenir du bâtiment Osmose, que le Parlement européen pourrait acquérir. En tout cas une procédure est en cours.

Elisabeth Borne avec Jeanne Barsghian et Pia Imbs, maire de Strasbourg et présidente de l'Eurométropole © Radio France - Antoine Balandra

Voilà pour l'Europe. La maire de Strasbourg Jeanne Barseghian n'a en revanche pas eu le temps de parler hébergement d'urgence avec la première ministre. Le déjeuner est passé bien trop vite.