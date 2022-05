Le coeur de ville de Nancy va-t-il devenir piéton dès cet été ?

La piétonnisation du coeur de ville au menu du conseil municipal de Nancy ce lundi 9 mai à partir de 16 heures. La municipalité doit valider la mise en place de la piétonnisation à partir de cet été sur un secteur qui irait du début de la rue Saint-Nicolas (au croisement de la rue du docteur Schmitt) à la porte de la Craffe. La mairie défend l'idée d'un centre ville plus attractif et apaisé là où une majorité de commerçants interrogés par la chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle souhaite un travail plus approfondi avant d'interdire le secteur aux voitures. Un test avait eu lieu l'été dernier les soirs et les week-ends.

Pas d'unanimité

Malgré une concertation en ligne et des réunions, il n'y pas encore d'unanimité autour du projet. De nombreux commerçants y sont opposés, non pas sur le fond mais sur la forme. Pour Anne Otter, par exemple, gérante d'un magasin de vêtements pour enfants, rue Gambetta, on va trop vite : "Il n'y a pas assez de bus et de trams, je connais des commerçants qui viennent en trottinette sauf que l'on ne fait pas d'achats en trottinette. Il n'y a pas assez de stationnement non plus". Une commerçante qui pointe une décision "imposée" par la mairie avec des conséquences concrètes sur les chiffres d'affaires.

Je trouve ça formidable"

Dans la rue, Marie-France se promène avec sa fille. Elle est impatiente de voir les voitures totalement disparaître du secteur : "Ca permet à la ville de respirer. On a assez fait de cirque quand on a enlevé les voitures de la place Stanislas et je trouve ça formidable". Cette habitante de Villers-lès-Nancy plaide malgré tout pour de nouveaux services, notamment pour ceux qui font des achats et se retrouvent très chargés. Il faudra aussi davantage de navettes électriques pour Bernadette qui marche difficilement : "il faut que je me gare vraiment le plus proche possible du lieu de rendez-vous alors c'est vrai qu'une piétonnisation sur un grand espace comme celui-ci, pour moi, va être un petit peu problématique".

Commerçants et opposition demandent un nouveau test

Ces questions n'ont pas totalement été traitées estime de son côté Nicolas Génot, de la maison des Soeurs Macarons, qui demande du temps : "il n'y a pas le feu, il faut faire assez rapidement mais pas un virage comme ça. Ca fait depuis 2005 où personne n'a travaillé sur la piétonnisation à Nancy". Argumentation similaire pour Malika Dati, membre du groupe d'opposition à la mairie. Elle réclame une nouvelle expérimentation de six mois pour ne pas se rater : "il faut travailler avec les différents acteurs. Mulhouse a travaillé plus de trois ans, Dijon, c'est quatre ans. Même la place Stanislas qui est une belle réussite livrée en 2005, le travail a commencé en 2001".

Les commerçants seront fixés sur le périmètre et le moment retenu pour la piétonnisation au cours du conseil municipal de ce lundi.