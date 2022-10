Le col de Banyuls va rester fermé au moins jusqu'à la fin de l'année

Le col de Banyuls dans les Pyrénées-Orientales à la frontière entre la France et la Catalogne

La petite route reliant la France à l'Espagne par le col de Banyuls ne rouvrira pas en 2023. Le préfet des Pyrénées-Orientales en a fait l'annonce ce jeudi 27 octobre lors d'une réunion avec les élus locaux et les représentants de l'association "Albères sans frontière", qui milite pour la réouverture de ce poste-frontière entre la France et l'Espagne.

L'Etat français a ordonné la fermeture de la route depuis janvier 2021, au nom de la lutte contre les trafics, l'immigration clandestine et le terrorisme. Des blocs rocheux ont été disposés en travers de la chaussée, pour empêcher le passage des voitures. Des deux côtés de la frontière, de nombreux catalans dénoncent une "absurdité administrative", qui oblige les habitants à faire un long détour.

Lors de la réunion qui s'est tenue ce jeudi en préfecture, la réouverture du col a été une nouvelle fois demandée par les élus locaux, dont le sénateur Jean Sol, la députée Michèle Martinez, le maire de Banyuls Jean-Michel Soler et le président de la communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illiberis Antoine Parra.

Dans un communiqué transmis ce jeudi soir, la Préfecture estime que « les conditions ne sont pas réunies pour une réouverture avant la fin de l’année 2022". Parmi les raisons invoquées : "la pression migratoire qui est actuellement à un très haut niveau (+15 % par rapport à 2021 et +24 % sur les dix dernières semaines par rapport à la même période de 2021) avec, en particulier une augmentation des arrivées en France depuis l’Espagne par l’axe méditerranéen (+82,5 % sur le secteur Côte Vermeille)".

La Préfecture évoque aussi un "accroissement des tentatives de passages transfrontaliers de la criminalité organisée (trafic de stupéfiants et contrebande de cigarettes en particulier)". Dans ces conditions, les autorités estiment nécessaire de "concentrer les effectifs dédiés à ces contrôles sur un nombre limité de passages routiers afin de garantir la meilleure efficacité".

En signe d'ouverture, le préfet précise qu'il "a donné son accord à la proposition des élus pour que puissent être examinées les conditions d’une réouverture partielle".

Face au blocage de la situation, l'association Albères sans frontière, forte de plus de 1.000 adhérents, annonce qu'elle va saisir le tribunal administratif dès la semaine prochaine. Elle appelle aussi à un rassemblement d'élus de tous bords, ce samedi à 11 heures au col de Banyuls. Plusieurs maires, sénateurs et députés français et espagnols ont déjà confirmé leur présence.

