Le collectif Patriotti appelle à "réorganiser le mouvement de résistances patriotiques"

"Notre peuple est en train de disparaître et cette disparition s’accompagne d’une dépossession massive de notre terre". C’est ce qu’a dénoncé devant une bonne centaine de militants Patriotti ce samedi à l’occasion d’une conférence au Palais des congrès, à Ajaccio. Le collectif dénonce également "la mainmise de quelques corses" et de "capitaux étrangers" sur l’économie de l’île. Appelant "le peuple, les syndicats, les organisations politiques et les associations" à réagir, le collectif donne rendez-vous "à tous les militants" le 15 octobre prochain, à partir de 14h à l'université de Corte "pour constituer la démarche de résistance patriotique face à l'État français".

Plus de cent personnes ont répondu à l'appel de Patriotti ce samedi 16 septembre au Palais des Congrès, à Ajaccio © Radio France - Clémence Gourdon Negrini

"L’heure est plus que jamais à la mobilisation", estime Patriotti, qui rappelle le rôle de la jeunesse corse dans les mobilisations qui ont suivi l'assassinat d'Yvan Colonna . "Il est temps de les remettre au centre du jeu", appelle le collectif, souhaitant que l'ensemble des militants s'unissent "y compris ceux qui sont inorganisés ou qui n'appartiennent à aucune structure".