Le combat contre le capitalisme de Philippe Poutou au pays de Proudhon

Philippe Poutou , le candidat du nouveau parti anti capitaliste était en meeting ce mardi soir à Besançon devant 300 personnes . Comme il le fait à chaque réunion publique le candidat de la classe ouvrière s'est posé en adversaire des banquiers et du capitalisme.

Philippe Poutou le répète à chaque meeting, lui le candidat du NPA, le nouveau parti anti capitaliste , est en course pour la présidentielle parce qu'il faut prendre les affaires en main. Dans une société où tout le monde est touché par la précarité, le chômage, alors que d'autres richesses sont indécentes, il est là pour dire que ça peut changer même si le climat est la résignation. Philippe Poutou défend une vision internationaliste, il refuse le protectionnisme, il défend la solidarité entre les peuples. Inlassablement il combat les capitalistes et milite pour une société sans classe et sans oppression. Il reconnait volontiers une forme d'utopisme mais au pays de Proudhon (ndlr : le socialiste utopiste et révolutionnaire Pierre Joseph Proudhon est né à Besançon en 1809) son engagement prend encore plus de sens.

Salle comble ce soir à Besançon ! 300 personnes présentes. Nos vies pas leurs profits #Poutou2017 pic.twitter.com/XCoEdn2vpx — Philippe Poutou (@PhilippePoutou) March 28, 2017

interdiction des licenciements et SMIC à 1700 euros

La campagne de Philippe Poutou s'articule autour de 2 grandes idées : l'interdiction des licenciements et le salaire minimum à 1700 euros. 2 mesures tout à fait réalisables selon le candidat qui argumente : "on a 6 millions de chomeurs et tout le monde s'y est habitué, 40 milliards sont concentrées dans certaines caisses tout le monde trouve ça normal, donc interdire les licenciements et assurer un salaire décent c'est possible, les richesses existent il faut juste un choix politique".

L'intégralité de l'ITW de Philippe Poutou mercredi 29 mars 2017 :