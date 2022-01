Le comité de soutien à Emmanuel Macron dans la Marne se met en marche

Une vingtaine d'élus de la Marne ont officialisé la création du comité de soutien à Emmanuel Macron ce samedi à Epernay, en vue de l'élection présidentielle de 2022. Parmi eux, Franck Leroy, le maire de la ville, et Eric Girardin, député de la 3e circonscription du département.

Dans l'attente de l'officialisation de la candidature du chef de l'état à sa réélection, le collectif s'est dit prêt à « aller à la rencontre des marnais », et à rassembler des membres de la société civile pour mener la campagne.

Emmanuel Macron a su redresser l'image de la France en Europe et dans le Monde - Franck Leroy

Constitué « de gens de droite, de gens de gauche et de gens du centre, mais qui veulent tous faire réussir la France » explique Franck Leroy, maire d'Epernay. L'élu marnais estime que le chef de l'état a su « redresser l'image de la France en Europe et dans le Monde », et améliorer la situation économique du pays : « Notre taux de chômage n'a jamais été aussi bas, et la politique du "quoi qu'il en coute" pendant la crise sanitaire a permis de sauver des milliers d'entreprises » explique Franck Leroy.

Des réformes à poursuivre

Ce qui compte pour Eric Girardin, député de la 3e circonscription de la Marne, est de donner au futur candidat Macron l'opportunité de poursuivre le travail accompli, notamment sur de grands chantiers de réformes : « Toutes les bases de rénovation en matière économique et sociale ont été jetées, il s'agit en quelque sorte de transformer l'essai » indique le parlementaire, qui revendique « du temps pour aller plus loin. »

Le collectif rassemble un peu plus d'une vingtaine de membres, principalement élus dans le sud de la Marne, et prévoit d'organiser de nouveaux rendez-vous autour de thématiques spécifiques.