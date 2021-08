Le comité isérois de soutien à Eric Piolle milite pour sa victoire aux primaires d'EELV

Une fresque pour expliquer le réchauffement climatique, des ateliers pour les enfants, un repas pris en commun, des éléments de langage pour convaincre qu'il faut voter Piolle aux primaires EELV, il y avait du monde jeudi soir au Parc Paul Mistral pour cette première réunion du comité de soutien isérois au maire de Grenoble.

Un militant anime un atelier interactif sur le climat © Radio France - Véronique Pueyo

Un comité qui comprend 400 personnes sur tout le département et que co-dirigent Olivier Rey et Laetitia Reydet. "J'ai commencé à militer pour Eric en 2019, pour la campagne des municipales" explique la jeune femme qui a travaillé 20 ans dans l'industrie automobile avant de se reconvertir dans l'autonomie alimentaire. "Je partage ses valeurs, je sais qu'il est intègre et qu'il peut faire gagner l'écologie en 2022"

Olivier Rey, lui, a rencontré Eric Piolle quand il était ingénieur chez HP, avant de devenir enseignant. "_Notre objectif à présent est de faire voter pour Eric lors de ces primaires_. Il faut aller au devant des gens pour expliquer que tout le monde peut voter. Il suffit d'avoir plus de 16 ans, de payer 2 euros et de signer une charte des valeurs écologiques. On a jusqu'au 12 septembre pour s'inscrire sur internet." rappelle-t-il.

Sur une table, des affiches et un plan de travail pour les jours à venir © Radio France - Véronique Pueyo

Et voila Eric Piolle qui arrive sur son vélo. Les gens le saluent ou le questionnent. "Cette énergie me porte." dit-il "Il y a au total une centaine de comités comme celui de l'Isère, un peu partout en France. Depuis fin juin, j'ai fait 35 déplacements dans toute la France, avant les journées d'été de Poitiers. C'est une histoire collective, même si c'est moi qui la porte."

Eric Piolle était venu échanger avec son comité de soutien © Radio France - Véronique Pueyo

Eric Piolle a lancé son mouvement : "une certaine idée pour demain", l'hiver dernier et depuis la dynamique s'amplifie, selon ses soutiens qui veulent croire qu'une victoire à la présidentielle de 2022 est possible. "On est à fond derrière lui !" lâche, dans un sourire, Laetitia Reydet.