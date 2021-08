Le Comité Régional de Tourisme Côte d'Azur ne sera pas supprimé

Le vendredi 23 juillet 2021, les conseillers régionaux ont voté lors d'une assemblée plénière le retrait du financement de la Région Sud-PACA au Comité Régional du Tourisme Côte d'Azur France et la reconnaissance du CRT PACA comme unique comité régional du tourisme. Depuis 1942, dans notre région il existe deux Comités Régionaux de Tourisme, celui présidé par David Lisnard (Comité Régional du Tourisme Côte d'Azur France) et celui de la région basée à Marseille.

Ce mardi 3 août, le Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes a annoncé que le département allait compenser à hauteur de 730.000 euros, l'aide que n'engagera pas Ma Région Sud dans le Comité Régional de Tourisme Côte d'Azur pour permettre de maintenir l'association. Selon Charles Ange-Gynési, le Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes : "il était normal que nous puissions venir en aide à cette structure, pour soutenir l'économie touristique, des milliers d'emplois sont liés au tourisme. Il y a des hommes et des femmes qui travaillent pour ce comité, un organisme qui a su démontrer sa pertinence et son efficacité."

Charles Anges Gynési le Président du Conseil Départemental des Alpes-Maritimes Copier

Ces organismes sont destinés à promouvoir les territoires de la région PACA et du département des Alpes-Maritimes. Le CRT Côte d'Azur est par exemple à l'origine de la campagne diffusée en ce moment à la télévision au moment des publicités. Un tiers de l'économie touristique régionale est réalisé par cette structure et 75.000 emplois en découlent.

Eric Ciotti le député des Alpes Maritimes applaudi la décision de Charles Anges Gynési. Selon lui, il répare une injustice "il s'agit selon Renaud Muselier de faire payer ceux qui ne l'auraient pas suffisamment soutenu lors des régionales. C'est une attaque très violente contre David Lisnard qui est le président du CRT. Quand on gère de l'argent public on a pas à faire entrer en compte des considérations politiques et électorales. Je suis profondément choqué et ce n'est pas ma conception de la vie politique et de la vie publique."

Eric Ciotti - Député des Alpes-Maritimes Copier

Depuis les dernières élections régionales de juin 2021, les élus du parti "Les Républicains" sont divisés. Lors de la campagne des régionales au début du mois de mai, le Premier Ministre Jean Castex avait validé l'alliance LR-LREM en Paca, cette annonce avait alors fait voler en éclat le parti de droite dans la région. Le député Eric Ciotti et le Maire de Cannes David Lisnard se désolidarisaient des soutiens de Renaud Muselier.

Ce mardi le Président du CRT Côte d'Azur, David Lisnard a annoncé qu'il allait porter plainte contre Renaud Muselier en diffamation. Selon le Maire de Cannes, le Président de Ma Région Sud aurait accusé David Lisnard de se servir du comité pour financer sa campagne présidentielle.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix