Le comité Taubira 2022 de Dordogne salue la victoire de Christiane Taubira à la primaire populaire

Une dizaine de personnes se sont rassemblées dans un café de Périgueux ce dimanche soir pour fêter la victoire de Christiane Taubira à la primaire populaire. Le comité Taubira 2022 de Dordogne rassemble des membres du parti radical de gauche, ainsi que des personnes issues de la société civile. "On espérait qu'elle soit première, on a tout fait pour, et cela prouve que quand on bosse tous ensemble, on y arrive", a salué Patrice Reboul, membre du PRG.

"C'est un exercice de démocratie inédit"

Sur les 467.000 inscrits, 392.738 personnes ont participé au vote, soit un taux de participation de 84,1 %. Christiane Taubira a obtenu la mention Bien +, ce qui la place en première position. Elle est suivie par Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon, Pierre Larrouturou, Anne Hidalgo, Charlotte Marchandise, et Anna Agueb-Porterie. "C'est un exercice de démocratie inédit", analyse Thomas Sarlat, secrétaire général du PRG 24. "L'impulsion que vient de donner ce vote est quand même réelle ! 400.000 votants, c'est deux fois plus que toutes les primaires qui ont eu lieu !"

Une candidate de plus à gauche ?

A la suite des résultats, Christiane Taubira a appelé à l'union, un appel auquel Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Fabien Roussel ou encore Jean-Luc Mélenchon n'ont pas souhaité répondre. Pour Delphine Labails, maire de Périgueux et membre de l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo, les résultats de la primaire populaire "ne changent rien" à la campagne du Parti socialiste.

Mais pour ses partisans, Christiane Taubira n'est pas une candidature de plus à gauche, "c'est une candidature au-dessus", sourit Patrice Reboul. "Elle peut passer un petit peu au dessus de toutes ces batailles entre partis, entre mouvements, pour pouvoir faire émerger la voix de personnes qui n'ont pas voté ou qui se sont abstenues ces derniers temps", indique Juliette Douard, infirmière libérale et co-responsable du comité Taubira 2022 en Dordogne. "Jeudi soir, lors du meeting de Christiane Taubira, la plupart des participants avaient moins de 30 ans. En 20 ans d'engagement politique, je n'avais jamais vu ça ! La dernière fois qu'on a vu autant de jeunes dans des meetings, c'était en 1988 avec à l'époque, la 'tontonmania'. Là quelque part, il y a peut-être une 'Taubimania' qui est en train de naître", renchérit Thomas Sarlat.

Christiane Taubira va tout de même devoir convaincre. Donnée autour de 5 % des intentions de vote pour le moment, son entourage espère que les prochains sondages bénéficieront des résultats de la primaire populaire. A l'heure actuelle, la gauche se situe à un score historiquement bas dans les sondages, avec seulement 25 % d'intentions de vote.