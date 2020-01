Le communiste Frédéric Bernabé, candidat de la gauche pour les municipales à Vesoul

La gauche a son candidat à Vesoul pour les municipales 2020 de mars prochain. C'est le communiste Frédéric Bernabé, actuel conseiller municipal d'opposition, qui est officiellement désigné comme tête de liste de cette union de la gauche "la plus large possible" dans la capitale haut-saônoise.

Vesoul, France

L'actuel conseiller municipal d'opposition à la mairie de Vesoul, Frédéric Bernabé (PCF), est depuis ce 12 janvier le candidat officiel de la gauche... enfin d'une union de la gauche "la plus large possible" pour les municipales 2020 dans la capitale de la Haute-Saône.

Pas d'accord avec le PS et EELV

Le Parti Communiste Français (PCF) et La France Insoumise (LFI) ne sont pas parvenus à se mettre d'accord à Vesoul avec le Parti Socialiste (PS) et Europe Ecologie - Les Verts (EELV) pour constituer une véritable liste d'union de la gauche qui pourra toutefois compter sur des écologistes et des candidats du Réveil Citoyen notamment, précise Frédéric Bernabé qui était l'invité de France Bleu Besançon en direct à 8h10 ce lundi 13 janvier.

Face au maire sortant et son ex 1ere Adjointe

La liste menée par Frédéric Bernabé a, pour l'instant, deux concurrentes déclarées pour les éléctions des 15 et 22 mars prochains : celle du maire sortant, Alain Chrétien (Agir la droite constructive) soutenu par LREM et celle de Marie-Dominique Aubry (LR), son ex première Adjointe à la mairie de Vesoul.