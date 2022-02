Le conflit entre l'Ukraine et la Russie inquiète la Fédération des Transports Routiers

En Limousin, la Fédération des Transports Routiers s'inquiète des conséquences de la guerre entre l'Ukraine et la Russie sur l'avenir de la filière. François Cenut, délégué régional de la FNTR en Limousin, répond à nos questions.

Le conflit armée entre la Russie et l'Ukraine va avoir des conséquences "profondes et durables sur nos vies". C'est le constat que fait Emmanuel Macron dans son allocution après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ce jeudi 24 février 2022. Un constat partagé par les professionnels de la route français. Augmentation du prix du pétrole, des pneus et rupture de stock d'AdBlue (utilisée dans le processus de réduction catalytique sélective), les principaux points d'incertitude de François Cenut, délégué régional de la Fédération Nationale des Transports Routiers en Limousin.

France Bleu Limousin - Est-ce qu'il y a une inquiétude notamment par rapport au prix de l'essence alors que la Russie est l'un des plus gros exportateurs de pétrole au monde ?

François Cenut - Evidemment ! Nous avions déjà alerté les pouvoirs publics au début de l'année après la hausse des prix, mais avec cette crise, ce problème-là va s'accentuer dans les jours à venir. On l'a vu, le premier jour de l'invasion, le prix du mètre cube de gasoil a augmenté de 100 euros. Personne n'est capable de dire vers quoi nous allons. Si vraiment la situation ne se détend pas rapidement, le litre de gasoil à deux euros, nous y allons à grands pas. Ce sera compliqué pour tout le monde, pour tous ceux qui prennent la voiture.

FBL - Il y a un scénario catastrophe pour la filière ?

FC - L'énergie étant la principale composante de notre travail, le coût de revient va obligatoirement augmenter. Mais il faut savoir aussi que le pétrole n'est pas qu'à l'origine du gasoil, nous utilisons des huiles, des pneumatiques et nous avons notamment une inquiétude sur l'AdBlue (un additif qu'on ajoute dans les véhicules pour limiter la pollution). L'AdBlue a considérablement augmenté ces derniers temps puisque le processus de fabrication fait qu'il y a une grosse consommation de gaz, mais là on se demande même si l'on ne va pas subir une rupture de stock d'AdBlue parce qu'il n'y a que la Chine et la Russie qui en exportent. Sans ce produit, nous ne pouvons pas rouler.