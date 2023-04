"Le Conseil constitutionnel n'est pas là pour décider de fixer l'âge légal de la retraite à 62, 63 ou 64 ans"

Tous les regards sont braqués vers le Conseil constitutionnel qui doit r endre en fin de journée son avis sur la légalité du texte de loi sur la réforme des retraites. Un contrôle de légalité qui ne tiendra pas compte de l'ampleur des manifestations depuis janvier. Interview d'Alexandre Guigue, professeur de droit public à l'Université Savoie Mont Blanc (USMB).

France Bleu Pays de Savoie - Tout d'abord, c'est quoi le Conseil constitutionnel, resituez-nous cette institution...

Alexandre Guigue - Le Conseil constitutionnel a été créé au début de la Ve République, en 1958, avec plusieurs tâches. On avait notamment inclus dans ses tâches le Conseil constitutionnel, le contrôle de constitutionnalité, c'est à dire le fait de vérifier si une loi est conforme à la Constitution, comme ça va être le cas ce soir. Mais il est aussi juge en matière d'élections présidentielles, de référendums, d'élections législatives. Progressivement, au cours de la Ve République, sa tâche principale est devenue celle du contrôle de constitutionnalité et il y a eu plusieurs réformes depuis 1958 qui ont fait que de plus en plus, l'éclairage a été cette mission qui fait du Conseil constitutionnel une sorte de Cour suprême dont les décisions doivent être respectées par tous les pouvoirs publics.

Donc, c'est un peu un arbitre ? Sur la loi portant l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, quels sont les scénarios possibles ?

Sur la loi portée par Elisabeth Borne et Emmanuel Macron, il y a trois scénarios possibles : Soit le Conseil constitutionnel valide la loi et dans ce cas, Emmanuel Macron pourra promulguer le texte, sans doute demain, de manière à le rendre applicable. La réforme sera passée et donc les résistances auront été brisées les unes après les autres, puisque c'est le dernier recours possible pour les opposants à ce texte de loi.

Un autre scénario serait l'invalidation totale. Et ce serait un coup de tonnerre pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. C'est assez peu vraisemblable, mais c'est tout-à-fait possible que le Conseil constitutionnel considère que le Parlement n'a pas vraiment été mis en mesure de discuter du fond du texte en raison de la procédure qui a été suivie. Et puis il y a un troisième scénario, c'est celui de l'entre-deux, sans doute la voie la plus vraisemblable. Le Conseil constitutionnel pourrait considérer que le texte est conforme, mais qu'il y a quelques dispositions qui ne le sont pas. Alors ce seront des dispositions mineures qui seraient neutralisées et ça n'empêcherait pas Emmanuel Macron de promulguer le texte, le texte moins les quelques dispositions qui auraient été trouvées non conformes.

La mobilisation des opposants dans les rues depuis trois mois peut-elle avoir une influence sur la décision des neuf membres du Conseil constitutionnel ?

Non, ça ne peut pas en avoir parce que ça n'est pas leur rôle. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Les membres du Conseil constitutionnel ont un rôle d'arbitre, vous l'avez dit. L'arbitre n'est pas là pour marquer des buts. Il est là pour rappeler la règle de droit. Et c'est la même chose pour le Conseil constitutionnel. Il n'est pas là pour décider de fixer l'âge légal de la retraite à 62, 63 ou 64 ans. Lui, il est simplement là pour vérifier si la procédure qui a été suivie pour adopter la loi et si les principes constitutionnels qui sont fixés dans notre texte suprême ont été respectés dans le cadre du passage de cette loi. Ca peut décevoir certains. Avec les manifestations, cet engouement populaire pour lutter contre cette réforme dont vous parlez dans vos journaux, il y a une pression populaire très forte sur eux, mais ce n'est pas leur rôle de décider ce qu'il doit y avoir dans la loi.

Maintenant, l'interprétation du texte de la Constitution est sujette quand même à un travail humain, un travail intellectuel, et les membres peuvent tout à fait pencher dans un sens ou dans un autre en fonction de leur lecture du droit. Et c'est sur ce point là qu'il est un petit peu difficile de prévoir ce qu'ils vont dire ce soir à 18h.