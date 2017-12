Le conseil constitutionnel annule l'élection du député socialiste Joël Aviragnet, dans le Comminges. Annulations pour "irrégularités". On revotera donc dans le Saint-Gaudinois et le Luchonnais.

Toulouse

Joël Aviragnet était le seul socialiste de Haute-Garonne à être passé lors des élections législatives au moins de juin dernier, mais les sages invalident son élection du fait de "plusieurs irrégularités". Le conseil avait été doublement saisi par le candidat des Républicains et de l'UDI , Jean-Luc Rivière, et le candidat En Marche. Le restaurateur et ancien rugbyman luchonnais, Michel Montsarrat, avait été battu de 91 voix.

Deux éléments ont été mis en avant par les Sages. D'abord, dans la petite commune de Gensac-de-Boulogne, la liste d'émargements n'a pas été transmise correctement en préfecture. Par ailleurs, le conseil a relevé des irrégularités sur 15 voix au détriment du candidat socialiste. Il y a eu des différences notables sur quatre signatures d'électeurs entre le premier et le second tour, et dans deux autre bureaux, un écart a été noté entre le nombre de bulletins dans l'urne et le nombre d'émargements.

Aujourd'hui, Joël Aviragnet se dit prêt à repartir en campagne. Il parle d'une simple erreur "qui n'engage en rien (sa) responsabilité"

Il n'y a pas eu de fraude ni de manipulation.

- Joël Aviragnet

"Ce n'est pas un revers pour les socialistes, poursuit l'ex-député socialiste. C'est une erreur de scrutin dans une petite commune. J'en suis navré et malheureux mais je respecte (la décision du conseil constitutionnel)".

Un coup dur pour le Parti Socialiste haut-garonnais

Lors de la précédente législature, le PS comptait 9 députés sur 10. Joël Aviragnet, maire d'Encausse-les-Thermes est un proche de Carole Delga. Il a été le suppléant et le successeur de la présidente de la région Occitanie dans son fief du Comminges.

"Cette décision ne fait que confirmer la légitimité de mon recours, se félicite Michel Montsarrat. Il y a eu un peu trop de légèreté, comme ici tout le monde se connaît. Tout doit se faire dans la régularité."

On ne peut pas faire des élections de façon approximative.

- Michel Montsarrat

Le centriste Jean-Luc Rivière y voit quant à lui une "défaite politique capitale" pour la présidente de région Carole Delga. Une "décision rare" prise par le conseil constitutionnel, dont "tous les démocrates et les républicains ne peuvent que (se) satisfaire".

De nouvelles élections seront donc convoquées sur la 8e circonscription de Haute-Garonne. La Haute-Garonne qui compte à ce jour 9 députés LREM.