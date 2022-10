Chasses traditionnelles : le Conseil d'Etat suspend à nouveau les autorisations pour l'alouette

Ces types de chasses étaient réautorisées depuis le début du mois d'octobre . Ce vendredi 21 octobre 2022, le Conseil d'Etat rend sa décision, et suspend à nouveau les chasses traditionnelles à l'alouette dans les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques et la Gironde. La plus haute juridiction écrit : "Il existe un doute sérieux sur la conformité de ces autorisations ministérielles avec le droit européen." Le ministre n'a pas démontré par exemple que ces méthodes de chasses traditionnelles sont les seules permettant de capturer des alouettes. Autre raison à cette suspension, la consommation humaine des oiseaux capturés qui est l'objectif mis en avant par les autorisations ministérielles, peut être obtenue par la chasse au tir ou même l'élevage.

La LPO méfiante

Ce vendredi soir sur France Bleu Gascogne, Alain Bougrain-Dubourg le président de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) réagissait, méfiant : "On ne peut pas d'un côté dire qu'on va communier avec la biodiversité et de l'autre mépriser le droit, mépriser la science. Ce n'est pas acceptable. Donc j'espère que le gouvernement ne va pas une nouvelle fois retenter de proposer des arrêtés, sinon par la France, ce sera par l'Europe."

De son côté, la fédération de chasse des Landes ne cache pas sa colère. "On arrive bien à sentir une ambiance pendant ce genre de débat. La défense de la fédération de chasse et du ministère de l'environnement, était sans équivoque. Nous avions en face une belle pièce de théâtre, parfaitement maitrisée dans la communication, mais qui ne reposait sur aucune donnée scientifique, aucun élément tangible sur tous les éléments qui sont demandés par les textes européens. Nous y avons répondu point par point. L'ensemble des chasseurs landais ressentent une véritable trahison", réagit Régis Hargues, le président de la fédération de chasse des Landes.