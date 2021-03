Le Conseil d’État valide l’élection municipale de la Balme-de-Sillingy

Ce lundi, le Conseil d’État a validé l’élection municipale de la Balme-de-Sillingy (Haute-Savoie) et confirmé l’élection au premier tour, en mars 2020, de Séverine Mugnier.

C’est l’épilogue dans le conflit qui oppose depuis un an le maire sortant de la Balme-de-Sillingy et l’équipe élue en mars 2020. Ce lundi, le Conseil d’État a validé le résultat du scrutin et entériné l’élection de Séverine Mugnier. Sur le site internet de la municipalité haut-savoyarde, la nouvelle maire indique que le Conseil d’État "a rejeté la décision du Tribunal administratif de Grenoble qui demandait l'annulation des élections. L'équipe municipale de la majorité reste donc en place pour les 5 prochaines années."

Suite à l’élection, le maire sortant François Daviet avait saisi le tribunal administratif de Grenoble. Ce dernier avait annulé l’élection le 15 septembre 2020. Un jugement finalement contesté par Séverine Mugnier devant le Conseil d’État.