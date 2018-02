Ils viennent de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Mali, d'Algérie, ou de Tunisie. Les mineurs non accompagnés sont de plus en plus nombreux en Touraine et cela pose un énorme problème d'hébergement.

Indre-et-Loire, France

En Touraine, les arrivées de mineurs étrangers non accompagnés explosent et les structures d'hébergement proposées par le conseil départemental sont au taquet.+105% de nouveaux mineurs isolés en deux ans. Conséquence: le conseil départemental, qui travaille déjà avec 6 partenaires pour l'aide à l'enfance, va faire appel à de nouvelles associations pour héberger ces mineurs non accompagnés. Ce vendredi, en votant son nouveau schéma départemental de protection de l'enfance, il a donc lancé un appel à projet. L'assemblée a d'ailleurs voté pour le schéma et pour l'appel à projets à une large majorité, moins deux abstentions.

L'accueil des mineurs étrangers non accompagnés a coûté au département 11,4 millions d'euros en 2017 au lieu de 3,8 millions en 2016. C'est le coût du collège de Neuillé-Pont-Pierre ou d'une maison de retraite. C'est considérable et j'ai tiré le signal d'alarme. L'incidence concrète c'est qu'il y a 50 places en liste d'attente pour l'aide sociale à l'enfance, placer un bébé ou un mineur en danger, alors que 96 mineurs étrangers occupent ces places -Jean-Gérard Paumier, le président du conseil départemental

Les arrivées de mineurs étrangers non accompagnés en Indre et Loire sont passées de 269 à 553 en deux ans. Ce sont des mineurs venus en majorité de Guinée, de Côte d'Ivoire, du Mali et d'Algérie.

Deux associations d'aide à l'enfance en Touraine, la Fondation Verdier et la Sauvegarde de l'Enfance en Danger, sont opposées à l'appel à projet voté par le département. D'autant qu'il s'accompagne d'un retrait de subvention de 4 millions d'euros qui seront réinjectés dans le nouveau schéma départemental de protection de l'enfance. Elles ont manifesté à une vingtaine de personnes devant le conseil départemental.

Le but c'est d'économiser. L'action sociale n'a plus d'importance puisque çà ne rapporte pas d'argent. Du coup, on est à la merci de l'arrivée de grands groupes via l'appel à projet. Et derrière, il y aura bien évidemment l'embauche de gens non diplômés contrairement à nos associations qui emploient des éducateurs avec diplômes -Vladimir Douissard, moniteur-éducateur à la Fondation Verdier

La réponse de Jean-Gérard Paumier, le président du conseil départemental: "Tout le monde peut candidater, même la Fondation Verdier et la Sauvegarde. Quant aux 4 millions d'euros, c'était de la trésorerie en excédent, qui pouvait donc être reprise sans problème. Ces économies permettront de financer ce qui manque en partie pour les mineur isolés"

Le conseil départemental d'Indre et Loire a donc voté à la quasi unanimité le nouveau schéma départemental de prévention et de protection de l'enfance, et donc l'appel à projet, moins deux abstentions.