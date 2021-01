Le conseil départemental de la Sarthe examine son budget de 2021

Les élus du conseil départemental de la Sarthe sont en session ce jeudi et ce vendredi pour examiner le budget primitif. Un budget en hausse qui s'élève à plus de 630,3 millions d'euros

Les conseillers départementaux de la Sarthe sont en session ce jeudi et ce vendredi pour voter le budget primitif de 2021. Un budget en hausse malgré la crise sanitaire.

Le RSA nous a coûté plus de 15 millions d'euros supplémentaires.

Le département de la Sarthe prévoit un budget en hausse pour cette année 2021. 630,3 millions d'euros au total, contre 608,3 en 2020. Malgré la crise sanitaire et économique, et des recettes en baisse, le département a évité un bond de sa dette. Le RSA a coûté 15 millions d'euros de plus, selon le président du conseil départemental Dominique Le Méner. Cependant, les investissements pour 2021 sont revus à la hausse.

Hôtel du département © Radio France - Louis de Bergevin

La gestion de ces dernières années permet au département d'avoir une marge de manœuvre pour les investissements de 2021. "On peut dégager un peu plus de 40 millions d'euros avec le plan de relance et le plan de soutien" souligne le président du conseil départemental Dominique Le Méner.

