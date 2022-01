Le conseil départemental de la Sarthe veut faire 100 millions d'euros d'investissements en 2022

Dominique Le Méner, le président du conseil départemental de la Sarthe veut faire comme il s'y était engagé lors de son élection plus de 100 millions d'euros d'investissements par an. C'est ce qu'il va proposer ce vendredi lors de la session du débat d'orientation budgétaire.

Le budget du conseil départemental de la Sarthe devrait s'élever en 2022 à plus de 640 millions d'euros. Il sera voté en mars prochain. Avant cette date, les élus seront en session ce vendredi pour le débat d'orientation budgétaire. Son président Dominique Le Méner souhaite réaliser 100 millions d'euros d'investissement.

Une phase d'études pour des travaux à Béner

Le département de la Sarthe gère l'entretien de 4275 kms de routes. Il va lancer une phase d'étude pour faire un pont au niveau du rond-point de Béner près du Mans. Après l'Océane, c'est le secteur le plus emprunté avec 24.000 véhicules par jour. Il y aura également des travaux sur la route de St-Calais avec une nouvelle partie en deux fois deux voies.

La carte de la Sarthe - @googlemaps (capture d'écran)

Collèges, numérique et communication

Le conseil départemental de la Sarthe souhaite également poursuivre l'entretien et la rénovation des collège. Il y en a 56 dans le département.

Des travaux avec la reconstruction du collège de Loué, la mise en place du wi-fi au collège de Bonnétable.

Et puis, le département veut aussi développer le numérique et promet la fibre partout d'ici la fin de l'année, la construction d'un Data Center, et la création d'une "numérithèque" la version moderne d'une bibliothèque. Enfin en terme de communication, le département va renouveler sa campagne "lancez-vous en Sarthe" et réédite son guide pour les nouveaux sarthois.