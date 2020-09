Le conseil départemental de Vaucluse a fait sa rentrée

Le président du conseil départemental de Vaucluse a effectué sa rentrée. Maurice Chabert était d'autant plus heureux de présider cette conférence de presse qu'il relève d'un AVC et qque cet accident cardio-vasculaire ne l'avait pas affecté outre mesure.

Cette rentrée 2020 pour le département de Vaucluse, c'est une "rentrée pas comme les autres". Mais cette rentrée ne se décline pas que selon la Covid : aménagement du sommet du Mont Ventoux et déménagement des archives départementales sont d'autres gros chantiers que le conseil départemental veut mettre en avant.

La rentrée s'est bien passée dans les collèges

L'accueil sécurisé pour tous les 23 643 collégiens vauclusiens s'est bien déroulé et à cette heure on ne déplore qu'une dizaine de cas qui ont nécessité l'éviction temporaire d'élèves et cinq autres qui concernent des adultes. Dans le secondaire il n'y a pas de fermeture de classe mais des évictions, des placements en quatorzaine. 220 000 masques ont été distribués aux collégiens de Vaucluse par le conseil départemental qui a investi 120 000 € dans cette opération.

Toutes les cantines ouvertes

Tous les services de restauration scolaire accueillent normalement les collégiens. Normalement ou presque puisque c'est classe par classe que les adolescents vont déjeuner pour limiter les risques de propagation du virus. Et la pandémie n'a pas freiné le développement des menus végétariens, les fournitures "agrilocales", la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction de l'usage de produits plastiques.

Diffusion du très haut débit

Le retour éventuel au télé-enseignement reste une possibilité et cette fois le département a amélioré sa capacité de riposte. La diffusion du très haut début dans les collèges se poursuit et s'il le faut des tablettes seront confiées aux élèves qui n'en possèdent pas, pour que la fracture numérique ne soit pas un frein à l'enseignement.

Les archives du futur

Deux autres dossiers retiennent l’attention. Le pôle de recherche et de conservation du patrimoine vauclusien remplacera le service des archives départementales d’ici 2024. Le projet de l’agence Gautier+Conquet et associés qui a été retenu pour la maîtrise d’œuvre. Dans quatre ans sur la zone d’Agroparc s’élèvera donc un nouveau bâtiment d’une valeur de 33 millions d’euros. Quant à la tour du palais des papes qui abrite actuellement les archives du département elle restera accessible au public comme lieu de témoignage.

Le Ventoux revisité

Les travaux menés au sommet du Ventoux n’ont pas pris de retard. Le département a lancé ce projet de requalification du commet. Il s’agit de concilier les inconciliables : cyclistes, piétons et automobilistes, sans oublier le respect de l’environnement. L’hiver interrompra les travaux mais d’ici le début 2022 le sommer présentera un sommet tout nouveau.

1910 mètres

L’info c’est quand même la nouvelle altitude officielle du mont Ventoux ! Officiellement passé sous la toise de l’IGPN à 1910 mètres, notre géant de Provence a grandi d’un mètre depuis sa dernière campagne de mesure.