Le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme en ordre de marche ou de bataille?

Jean-Yves Gouttebel a présenté ce mercredi sa feuille de route pour la dernière année de mandat du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. Le président a soigneusement évité de parler des dissensions à gauche et du risque de ne plus avoir de majorité.

Puy-de-Dôme, France

L'image est rare: Jean-Yves Gouttebel et les membres du bureau du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme réunis pour une conférence de presse commune, après un séminaire de travail. A un an des élections cantonales, le président du Conseil Départemental est entouré de ses fidèles pour présenter les perspectives et les grands projets de la collectivité.

Des fidèles surement, le dernier carré je n'en suis pas sûr. Jean-Yves Gouttebel

Le nouvel exécutif est constitué de quatre vice-présidents plus quatre conseillers délégués, contre onze vice-présidents auparavant. Un souhait selon Jean-Yves Gouttebel qui estime qu'on travaille mieux en petit nombre. Le président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme s'affirme plus libre des contraintes politiques qui obligeaient à répartir les responsabilités entre les différentes forces en présence.

Quelle majorité?

Un "choix" imposé par les dissensions à gauche et l'absence d'une majorité claire. Sept des anciens vice-présidents ont démissionné et les élus de deux groupes de gauche "Socialistes et apparentés" et "Socialistes, radical et républicain" ont quitté la majorité. Ils n'acceptent pas le soutien de Jean-Yves Gouttebel à la politique du gouvernement, pas assez à gauche pour ces élus. Le président risque désormais d'être mis en minorité.

Sans conséquence sur le fonctionnement du Conseil Départemental selon Jean-Yves Gouttebel. C'est pour cela qu'il a détaillé ce mercredi les actions passées et celles à venir pour la dernière année de mandat, il voulait faire passer le message que le travail se poursuit normalement et que les services ne sont pas impactés. Reste à savoir jusqu'à quand? La réponse devrait venir rapidement avec l'adoption du budget. Il sera débattu (sans vote) les 17 et 18 février prochain, ce qui permettra de prendre la température. On saura vraiment si Jean-Yves Gouttebel n'a plus la majorité lors du vote qui aura lieu au mois d'avril.