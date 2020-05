PHOTOS - Le conseil municipal d'installation de Malarce-sur-la-Thines s'est tenu sous un tilleul

Les conseils municipaux élus dès le premier tour lors des élections municipales de mars dernier ont encore jusqu'à ce jeudi 28 mai pour être officiellement installés. Il faut que tous se réunissent pour élire le maire et ses adjoints ou conseillers en respectant les gestes barrière pour éviter la propagation du coronavirus. À Valence, le conseil municipal d'installation a ainsi eu lieu dans un amphithéâtre. D'autres communes ont choisi de le faire dans la cour de la mairie.

Et à Malarce sur la Thines, en Ardèche, les élus ont choisi une option "champêtre" : ils ont décidé de se retrouver à l'extérieur pour avoir plus d'espace et pouvoir se tenir un peu plus loin les uns des autres ! "Vu qu'on a une petite mairie et une petite salle de conseil, on était un peu coincés au niveau de la superficie pour accueillir les onze conseillers et un minimum de public, explique Jean Bykens, le premier adjoint. Et comme on est dans la montagne ardéchoise, on a aussi des problèmes de connexion internet donc c'était difficile de mettre en place une visioconférence."

"Pour le public donc on a décidé qu'on pouvait faire ça dehors, poursuit-il. Et comme la météo le permettait, on l'a fait sous le tilleul de la place de la mairie, en respectant les distances de sécurité avec l'urne au milieu pour pouvoir procéder au vote du maire et des adjoints." Le conseil d'installation en plein air a ainsi permis de désigner les onze élus et d'accueillir quelques habitants dans le public.

Les élus sont venus voter les uns après les autres. - © Bertrand Rémi