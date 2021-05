Les élus du conseil municipal de Bordeaux s'écharpent sur la question du logement

C'est certainement l'une des questions les plus épineuses et préoccupantes à Bordeaux ces dernières années. Le logement a été au coeur de plusieurs heures d'intenses discussions lors du conseil municipal de Bordeaux, ce mercredi après-midi. Décarboner, investir dans le foncier du secteur diffus, l'expérimentation de l'encadrement des loyers, augmenter la part de logements sociaux à 25% d'ici 2025 sont les pistes évoquées par la municipalité écologiste. La politique affichée par le maire est "celle des trois 'R' : renaturation, régulation et résilience", précise Pierre Hurmic.

Objectif 1 500 logements sociaux par an

Après plus d'une heure de présentation - fortement critiquée pour sa longueur par les élus d'opposition - des enjeux et de l'héritage reçu par la municipalité en place, les adjoints Bernard-Louis Blanc (urbanisme résilient) et Stéphane Pfeiffer (logement et l'habitat) ont évoqué une cinquantaine de promoteurs qui se disputent le marché de l'immobilier de manière récurrente avec une centaine, si l'on compte ceux qui l'investissent de manière ponctuelle. Le prix au m² est passé de 3 830€ en 2014 à 4 714€ en 2020.

Le quatrième 'R' de votre politique sera le renoncement - Thomas Cazenave, conseiller d'opposition du groupe Renouveau Bordeaux

Le conseiller municipal d'opposition du groupe Renouveau Bordeaux, Thomas Cazenave, affirme que la municipalité ne pourra pas tenir l'objectif fixé à 25% de logements sociaux (1 500 par an) d'ici 2025 dans la loi relative à la Solidarité et au renouvellement urbains (SRU). "Je sais que c'est désagréable à entendre mais vous ne pourrez pas tenir cet objectif sur les logements sociaux. Le quatrième 'R' de votre politique sera le renoncement", lance l'ancien candidat aux municipales.

Ce retard n'est pas de notre responsabilité car on n'était qu'à 600 logements sociaux par an sur le mandat précédant - Stéphane Pfeiffer, adjoint en charge du logement et de l'habitat.

"On est en retard sur la loi SRU, d'accord, mais ce retard n'est pas de notre responsabilité car on n'était qu'à 600 par an sur le mandat précédant", se défend Stéphane Pfeiffer qui ajoute : "Nous allons permettre à près de 700 à 900 personnes d'accéder à un Bail réel de solidarité (BRS), ça c'est un système de soutien pour les classes moyennes." Ces BRS permettent aux acquéreurs de bénéficier de plusieurs avantages dans le neuf comme dans l'ancien : TVA à taux réduit (si logement neuf), un prix d’acquisition plafonné, et un prix réduit de la part représenté par l’achat du terrain (par la Ville), généralement entre 15 à 30% du prix final.

Concernant l'encadrement des loyers, la Ville "est candidate pour une expérimentation dont nous aurons la réponse dans le courant de cette année 2021", rappelle Stéphane Pfeiffer.

Zéro artificialisation des sols

Pour coller à ses ambitions écologistes, la municipalité ne veut plus d'artificialisation des sols et construire sur des sites déjà artificialisés, et elle souhaite aussi lutter contre les ilots de chaleur. Pour autant, elle constate que le besoin de logements par an s'élève à 2 500. "Cela ne sera pas réalisable, vous ne pourrez pas y arriver compte tenu de ce que vous proposez", note Thomas Cazenave.

