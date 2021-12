Le conseil municipal de Brest vote la vidéosurveillance

Les élus ont débattu pendant une heure et demie de la convention de sécurité signée entre la ville et l'État.

Comme souvent, la sécurité a suscité un débat passionné jeudi 9 décembre lors du conseil municipal de Brest (Finistère). La neuvième délibération portait sur la convention signée le 25 novembre par la ville et l'État. Un ensemble de 27 mesures conjointes dont l'une a concentré toutes les attentions : l'installation de 15 caméras de vidéoprotection dès le début de l'année dans l'espace public.

Un tiers d'abstention dans la majorité

Si le vote n'a pas réservé de surprise (délibération adoptée à l'unanimité), 14 élus de la majorité se sont abstenus, soit exactement un tiers des troupes.

Yohann Nédélec, l'adjoint à la tranquillité urbaine et rapporteur de la délibération, a eu beau rappeler que plus de 700 caméras sont déjà installées à Brest (128 autour des bâtiments publics et 580 dans les transports en commun), les groupes écologistes et communistes ont rappelé leur opposition de principe à la vidéosurveillance, "un engrenage extrêmement coûteux" pour Glen Dissaux (EELV), qui y voit "un chantage du gouvernement et une solution d'idéologue". Eric Guellec (PCF) a insisté sur l'inefficacité des caméras dans la prévention de la délinquance, et pointé "la banalisation de ce développement technologique" qu'il juge "inquiétante". Xavier Hamon (Génération.s) s'est lui aussi abstenu.

L'opposition vote pour

Fait rare, le maire François Cuillandre a reçu sur ce texte le soutien des deux groupes d'opposition. Qui n'ont pas manqué de railler la conversion tardive du maire : Marc Coatanéa (LREM) lui lançant : "Nous prenons acte des premiers pas que vous faites, monsieur le Maire, certes timides, mais des petits pas tout de même dans la prise en compte de la réalité de nos concitoyens".

Pas moins de 10 orateurs ont pris la parole avant que le maire ne referme le débat, qui aura duré... 1h40. La soirée promettait d'être longue avec les 63 autres délibérations à examiner, dont la majeure partie concernent l'orientation budgétaire.