Le conseil municipal de Guéret se déchire sur la question de l'école Jean Macé

Le torchon brûle au conseil municipal de Guéret, neuf élus d’opposition ont quitté la séance ce lundi soir au bout de seulement cinq minutes. Il s'agit des conseillers du groupe de Benoit Lascoux et de ceux du groupe de Sylvie Bourdier. Ils voulaient poser une question sur l’avenir de l’école Jean Macé, mais la maire ne leur a pas laissé la parole, estimant le sujet clos.

Tout est part d’un petit mot de la maire de Guéret à l’ouverture du conseil. Marie-Françoise Fournier déplore "les rumeurs qui défraient la chronique et sur lesquelles certains se jettent comme des mouches sur un pot de confiture." Elle fait référence aux inquiétudes concernant une éventuelle fermeture de l'école Jean Macé, en raison de la baisse constante du nombre d'élèves.

Les élus d’opposition veulent rebondir, "vous vous êtes suffisamment exprimés dans la presse !", tranche Madame Fournier. "Autoritarisme !", clame alors l'ancien maire Michel Vergnier. "Le groupe d'opposition pose une question, c'est son droit, [la maire] répond "Circulez, il n'y a rien à voir." Ce n'est pas comme cela qu'on traite des conseillers municipaux !"

Comme lui, en tout neuf élus se lèvent, et quittent la salle, dont Benoit Lascoux, "on attendait un engagement fort jusqu'à la fin du mandat, savoir s'ils allaient se battre pour maintenir le groupe scolaire." La maire répond sur le fond et la forme : "On n'a pris aucune décision sur le groupe Jean Macé ni sur aucune autre école. On ne sait pas tant qu'on n'a pas la carte scolaire [qui est dans les mains du Dasen, NDLR]. On est cohérents, et si en face la seule cohérence c'est de se lever comme dans une école maternelle et partir, dont acte. Mais ça ne nous perturbe pas du tout."

Le conseil municipal s'est ensuite déroulé comme prévu avec la vingtaine d'élus restant, pendant trois heures.

Pas de politique de la chaise vide

Le lendemain, les élus d'opposition continuent de crier à la censure, mais ils ne feront pas la politique de la chaise vide. Ils ne comptent pas boycotter les séances à venir, et assurent qu'ils seront bien présents lors du prochain conseil municipal en janvier.

Ils demandent à la maire, Marie-Françoise Fournier, de leur tendre la main pour renouer le dialogue notamment au sujet de l'avenir du groupe scolaire Jean Macé. Sylvie Bourdier appelle à l'apaisement : "Après avoir marqué ce temps fort de désapprobation, on doit être en capacité de siéger, d'être écoutés, et d'êtres entendus. On doit se parler normalement, et échanger avec sérénité." Au sujet de l'école Jean Macé, elle explique sa position : "Le constat de baisse des effectifs dans l'académie est réel, mais il faut se mettre autour d'une table et examiner les meilleures solutions pour nos enfants."