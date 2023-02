Le conseil municipal de La Riche vote la protection fonctionnelle à l'ancien maire Wilfried Schwartz

Ce jeudi soir le conseil municipal de La Riche avait à l'ordre du jour, le débat d'orientation budgétaire, mais le sujet qui a véritablement enflammé les débats c'est bien cette délibération portée par Filipe Ferreira-Pousos le maire actuel : la protection fonctionnelle de Wilfried Schwartz, l'ancien maire de la commune.

Après 1h45 de débats tendus, une suspension de séance, et un vote à bulletin secret, la majorité des élus a donc décidé d'accorder cette protection fonctionnelle 22 voix pour, 10 contre. Ce qui signifie que si Wilfried Schwartz devait intenter une action en justice, dans le cadre de ses fonctions d'ancien premier magistrat de la commune, et bien c'est la ville, et ses assurances, qui prendraient en charge les frais d'avocats.

Dans son propos liminaire, le maire Filipe Ferreira-Pousos déclare que c'est sa décision de proposer cette protection "après avoir pris connaissance des reportages de France 3 diffusés en janvier. Les propos tenus par plusieurs personnes sont proprement scandaleux" et il ajoute " Il s'agit ici de défendre l'intégrité d'un homme dans ses fonctions mais aussi celle d'une ville, des élus actuels ( ...) J'envisage d'ailleurs que la ville elle même réfléchisse à engager d'éventuelles poursuites judiciaires à la suite de ces articles qui ont pris le soin de relater les propos de personnes dont la seule intention est de nuire, dans un objectif politique évident"

Une attaque contre la liberté de la presse

L'opposition, portée par les élus écologistes et communistes, Christian Seisen et Nadine Germond d'abord puis Armelle Audin ensuite et surtout Sébastien Clément a dénoncé cette délibération et voté contre. Pour Nadine Germond "il s'agit en fait de financer non pas une défense mais une attaque contre la liberté de la presse, Wilfried Schwartz ne reconnaît pas à la presse la liberté de s'exprimer, ou de relater les expressions de celles et ceux qu'elle a pu interviewer. Tout comme il n'accepte pas par ailleurs les décisions de justice".

La charge la plus virulente est venue de Sébastien Clément demandant au reste des élus de se réveiller " j'en appelle à vous les élus de la majorité, revenez dans le réel ". Et l'élu d'opposition d'insister sur l'utilisation des deniers publics "Quand on prétend que cette délibération n'entrainera pas de dépenses de la part de la commune c'est faux , l'assurance ne prendra pas du tout en charge les frais de contentieux engagés à l'initiative personnelle d'un élu !"

A l'issue de ce conseil municipal, le maire a assuré, que cette protection fonctionnelle "n'avait pas pour objectif d'attaquer qui que ce soit, mais était là à titre préventif, en cas d'éventuelles nouvelles attaques contre M. Schwartz" !

