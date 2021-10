Le conseil municipal de Saint-Julien-du-Sault ne tient plus qu'à un siège

A Saint-Julien-du-Sault (Yonne), une nouvelle démission d'un conseiller municipal la semaine dernière vient fragiliser la municipalité. Depuis les élections de 2020, six membres de la majorité et tous les élus d'opposition ont démissionné. Un départ de plus provoquerait une nouvelle élection.

Après 32 années à la tête de la mairie de Saint-Julien-du-Sault dans l'Yonne, Guy Bourras voit son fauteuil trembler sévèrement. Il avait été réélu en juin 2020 avec 49 voix d'avance, face à une liste menée par son ancien premier adjoint. Cette fois, c'est au sein même de sa majorité que le bateau prend l'eau et on voit mal comment le maire de Saint-Julien-du-Sault pourrait terminer son mandat sereinement.

Un maire qui déciderait tout seul

Dans cette petite ville de 2 400 habitants, au centre de l'Yonne, il y a une même critique qui revient dans la bouche d'anciens élus de la majorité, comme Thierry Cajina, ex-cinquième adjoint en charge de la voirie. Il a été le premier à partir en octobre 2020 : "dans le quotidien, c'est pas compliqué, vous faisiez des propositions et ça n'aillait jamais. Tout ce qui ne vient pas lui, ça ne peut pas se faire." Les démissionnaires citent la fête des Médiévales, la refonte du site internet ou le pique nique républicain dont le maire n'a pas voulu. Un maire doit trancher, assume Guy Bourras : "un pique-nique en été 2020, en pleine période pandémique, il est clair que je suis obligé en ma qualité de maire et responsable de la santé publique de dire - est-ce qu'il est raisonnable de faire un pique-nique. J'ai refusé le nique-nique."

"Le souci, c'est tous ces barons qui se croient chez eux et font ce qu'ils veulent" - Thierry Cajina, ex-adjoint de Guy Bourras Copier

Mais certains refus du maire ont démotivé des jeunes élus, comme Julien Marcenne : "on n'a pas mis beaucoup de temps à se rendre compte que le comportement du maire avait totalement changé entre la campagne municipale et son installation à la mairie. Vous savez au bout d'un moment, on perd l'envie. On se rend compte que c'est inutile, on arrête et on en arrive à la démission."

De jeunes élus qui auraient trop bousculé la municipalité

Guy Bourras estime avoir fait des erreurs dans son casting de campagne. Et craint désormais d'avoir à repartir dans une élection : "je sais que des conseillers de ma liste ont été approchés pour essayer de les conduire vers la sortie. Ce qui serait truculent, serait de retrouver tous ces gens qui ont abandonné la mission que leur avaient confié les électeurs, se retrouver sur une liste prochaine pour laisser penser qu'ils vont faire, ce qu'ils n'ont pas voulu faire en tant que conseillers."

"Autant de démissions dans ma majorité, c'est peut-être une erreur de casting dès la départ" - Guy Bourras Copier

Si encore un membre du conseil municipal venait à démissionner ou décéder, une élection serait automatiquement convoquée à Saint-Julien-du-Sault car il n'y aurait plus de "suivant sur la liste" pour le ou la remplacer.