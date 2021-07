Le Conseil municipal du Mans acte l'exclusion des élus écologistes de la majorité

Isabelle Sévère et Nathalie Buchot, les deux adjointes écologistes à la mairie du Mans, perdent leurs délégations : la décision a été officiellement votée ce mercredi midi en conseil municipal, à une large majorité, suite au maintien de candidats écologistes sur les listes Unies aux élections départementales face à des candidats socialistes. Francine Baudon-Brulé et Marie-Aline Rousseau deviennent adjointes à leurs places, respectivement sur les dossiers de l'enfance et de la nature en ville. Le conseiller municipal Ludovic Bu, chargé de l'innovation et du numérique, avait déjà perdu sa délégation par arrêté.

Il aura fallu trois heures de débats agités avant de procéder au vote. La quasi totalité des conseillers municipaux EELV ont tenu à dire "leur solidarité" avec leurs trois collègues démis de leurs fonctions, et continueront à siéger dans le groupe écologiste. Seuls Abdellatif Amar (adjoint à la vie des quartiers) et Anne-Marie Choisne (conseillère municipale déléguée aux développement des circuits courts) font le choix de rester dans la majorité municipale. Pourront-ils rester malgré tout membre d'EELV ? Le parti prendra sa décision en bureau local, avec ensuite validation au niveau régional, certainement à la rentrée de septembre.

Pas d'exclusions d'adjoints à la métropole

Stéphane Le Foll dit en revanche "ne pas souhaiter que les problèmes de la municipalité perturbent le conseil communautaire". Il n'y aura donc pas de retrait de délégations pour les quelques adjoints EELV au niveau de la métropole : seuls les conseillers délégués, Thierry Touche et Florence Pain, seront démis de leurs fonctions par arrêté.