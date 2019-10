Le conseiller municipal LR Ludovic Fagaut annonce sa candidature pour les municipales de Besançon en 2020

Besançon, France

Fin du suspens : Ludovic Fagaut a annoncé ce samedi matin à Besançon au marché couvert des Beaux-Arts sa candidature à la mairie de la capitale franc-comtoise pour les élections de 2020. Le conseiller municipal et vice-président du département du Doubs a détaillé les futures grandes thématiques de son programme en compagnie du sénateur Les Républicains Jacques Grosperrin.

Soutenu par Jacques Grosperrin

Âgé de 41 ans, le candidat, aussi chef d'établissement, a commencé à militer très tôt au sein de l'UMP. Jacques Grosperrin, le sénateur et conseiller municipal LR, mais aussi ancien candidat aux municipales de Besançon en 2014, a renoncé à être candidat alors que son parti le lui avait demandé. Il a convaincu Ludovic Fagaut de prendre le relais. "Jacques Grosperrin est venu vers moi pour me demander d'emmener cette nouvelle liste, pour donner un souffle au territoire bisontin. J'ai réfléchi et tout naturellement, j'ai accepté sa proposition", raconte Ludovic Fagaut.

Un slogan Besançon maintenant !

Le candidat a choisi un slogan "Besançon maintenant !" et un logo en forme de flèche jaune. Il présentera son programme en janvier, la liste sera elle finalisée en février. Durant la conférence de presse, Ludovic Fagaut a évoqué quelques idées phares de son programme : tout un pan écologique articulé autour de la plantation de 30 000 arbres, le développement d’îlots de chaleurs, mais aussi un plan anti-incivilités. "On doit répondre aux attentes des Bisontins, et on veut mener une campagne différente, ne plus rester se retrouver qu'entre nous, impliquer les citoyens", a ajouté Jacques Grosperrin.

Ludovic Fagaut est le quatrième candidat à déclarer sa candidature après Anne Vignot pour Europe Ecologie Les Verts (EELV), Eric Alauzet pour La République en Marche (LREM) et Karim Bouhassoun pour Bisontines, Bisontins. Il devrait recevoir mardi prochain le soutien du parti Les Républicains.