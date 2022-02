Le convoi de la liberté : comment les gilets-jaunes et les anti-pass d'Occitanie veulent bloquer Paris

Sur les réseaux sociaux, le mouvement prend de l’ampleur. Près de 280 000 personnes opposées notamment au pass-vaccinal contre la Covid-19 ont déjà rejoint l’initiative sur Facebook. Le "convoi de la liberté" prévoit de bloquer la capitale à partir du vendredi 11 février et pendant le week-end qui suit. Sur la page facebook, le prix de l'essence qui continue de monter est aussi moteur dans cerassemblement.

Ce mouvement, qui se veut pacifiste, est surtout inspiré du "freedom convoy", une manifestation de camionneurs canadiens hostiles à une nouvelle réglementation sanitaire les obligeants à présenter une preuve de vaccination à la frontière américano-canadienne. Des routiers de tout le pays ont rejoint la capitale, Ottawa, qui s’est retrouvée bloquée. Face à l’ampleur des événements, le maire de la ville a d’ailleurs déclaré l’état d’urgence dimanche 6 février.

Le convoi de la liberté le 10 février à Toulouse

En France, ce mouvement sera surtout suivi par des particuliers qui vont participer au rassemblement. Deux syndicats du secteur du transport routier, FO et la CFTC ont confirmé n'être aucunement associés à ce mouvement. L'objectif affiché : bloquer Paris et Bruxelles en organisant des convois pour "récupérer leur liberté" et "leurs droits fondamentaux" et avoir accès de façon "inconditionnelle aux soins, à l'éducation, à la culture".

Différents trajets sont mis en place afin de converger vers Paris. En Occitanie, des départs sont notamment prévus à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, jeudi 10 février à 7 heures et à Foix, en Ariège, le même jour à 8 heures.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Paris puis Bruxelles

Le "convoi de la liberté" passera ensuite par Toulouse jeudi 10 février à 10 heures. Un rassemblement est prévu au rond-point Sesquières. Le départ de la Ville rose sera donné à midi en direction de Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, pour une arrivée à 14 heures. Le mouvement passera ensuite par Cahors et Limoges avant de se diriger vers la capitale. Le mouvement se veut aussi européen. Les plus motivés vont se rendre à Bruxelles pour un rassemblement avec les convois d’autres pays lundi 14 février.