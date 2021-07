"Le corps préfectoral, nous sommes des gens du voyage" affirme le nouveau préfet du Doubs

"Nous sommes des gens du voyage" : c'est avec cette petite phrase que le nouveau préfet Jean-François Colombet s'est présenté aux journalistes dans un entretien avec la presse régionale, ce lundi 12 juillet 2021, à la préfecture de Besançon. Lui qui est auparavant passé par l'Ardèche, La Réunion, la Guadeloupe, l'Alsace, la Haute-Garonne et donc jusqu'au mois dernier, par Mayotte. "Le 101ème département français", dit-il, "le poste le plus compliqué, où les gens se battent pour vivre, quelquefois pour survivre" et qui découvre le Doubs, "un département qui me semble magnifique" et dont l'industrie est "très puissante".

L'économie

Jean-François Colombet a déjà lu beaucoup de notes concernant le département du Doubs, et compte mener des entretiens avec les élus et chefs d'entreprises locaux. Mais il ne tarit pas d'éloges sur le département franc-comtois : "le poids de l'industrie sur l'emploi salarié est élevé et donne à celui qui l'occupe, un pouvoir d'achat plus important". L’agriculture produit également "beaucoup de valeurs avec un lait à comté vendu près de deux fois le prix du lait standard".

"Le Doubs participe activement au produit intérieur brut de la France." Copier

La sécurité publique

"Il y a des dysfonctionnements inacceptables, affirme le nouveau préfet, et je souhaite rétablir la sérénité républicaine dans certains quartiers". Il est intolérable, poursuit-il, que les habitants n'osent parfois plus sortir le soir ou pratiquer sereinement leurs activités en extérieur, car en proie à un sentiment d'insécurité. Jean-François Colombet a confirmé la venue du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ce vendredi 16 juillet, à l'école de police de Montbéliard, puis de nouveau a-t-il annoncé, "dans quelques semaines" dans le département, pour signer "le contrat de sécurité intégrée". Ce contrat repose sur un diagnostic partagé : facteurs quantitatifs (données relatives à la délinquance) et qualitatifs (état des lieux des moyens engagés et méthodes de travail) et inclut la prévention.

"Le ministre de l’Intérieur viendra, dans les prochaines semaines, signer le contrat de sécurité intégrée." Copier

La crise sanitaire

Le nouveau préfet n'est pas particulièrement inquiet de la situation sanitaire dans le Doubs car le taux d'incidence, à 11,5 %, est légèrement en-dessous de la moyenne nationale. En revanche, "il faut que les gens comprennent, dit-il, que le vaccin anti-Covid c'est le gage de notre liberté". En revanche, il souhaite que la couverture vaccinale soit amplifiée, en particulier chez les agriculteurs, profession qui ne l'est pas suffisamment dit-il. Pour cela, il a d'ores et déjà demandé à l'agence régionale de santé de réfléchir à une campagne du "aller vers", pour que la vaccination en territoire rural soit facilitée.

Le préfet souhaite que la couverture vaccinale soit amplifiée, en particulier chez les agriculteurs. Copier

Ce lundi matin, Jean-François Colombet s'est rendu au mémorial de l'esplanade des Glacis à Besançon. Il a rendu hommage aux victimes de guerre, en présence des élus locaux et des autorités du département.

Jean-François Colombet avait été nommé mercredi 23 juin 2021 en conseil des ministres, quelques jours après le départ du préfet Joël Mathurin pour le Morbihan. Il est chevalier de l’Ordre National du Mérite et chevalier des Palmes Académiques, et né en 1960.