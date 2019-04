Le coup de gueule d'un député PS de Haute-Garonne contre Christophe Castaner

Encausse-les-Thermes, France

Joël Aviragnet a dit ce qu'il avait sur le coeur, ce mercredi à l'Assemblée Nationale. Lors des questions au gouvernement, l'élu socialiste du Comminges s'en est pris au ministre de l'Intérieur, suite à ses déclarations il y a quelques jours sur les ONG en Méditerranée. Christophe Castaner avait soutenu le 5 avril dernier que ces organisations qui viennent en aide aux migrants avaient “pu se faire complices” des passeurs. Le ministre avait notamment évoqué des "contacts téléphoniques".

"L'une des mes plus grandes fiertés quand j'étais maire d'Encausse-les-thermes, fût d'accueillir des familles de réfugiés. Suis-je moi aussi complice des passeurs ? - Joël Aviragnet

Des propos qui provoquent un tollé depuis plusieurs jours. "Les mots me manquent pour vous dire combien vos propos sont inadmissibles", s'est indigné le député PS. "L'une des mes plus grandes fiertés quand j'étais maire d'Encausse-les-thermes, fût d'accueillir des familles de réfugiés. Suis-je moi aussi complice des passeurs ?" a questionné l'élu commingeois, qui a aussi rappelé l'histoire des réfugiés espagnols, arrivés dans le sud de la France, à la fin de la guerre d'Espagne.

Les ONG "complices" des passeurs ? "Votre discours est une injure à nos valeurs républicaines !, lance @JAviragnet à @CCastaner. L'une de mes plus grandes fiertés lorsque j'étais maire fut d'accueillir des familles de réfugiés. Suis-je moi aussi complice des passeurs ?"#DirectANpic.twitter.com/bTYfTGNraS — LCP (@LCP) April 10, 2019

Le ministre de l'Intérieur a répondu au député socialiste dans la foulée, en qualifiant les propos de Joël Aviragnet '"inacceptable". Selon Christophe Castaner, ses propos du 5 avril cité s'inscrivaient dans un compliment plus global du rôle des ONG dans leur travail pour les migrants : "vous aurez beau chercher, (...) vous ne décèlerez aucune ambiguïté dans cette phrase", a-t-il d'abord répondu.

"Vous aurez beau chercher, vous ne décèlerez aucune ambiguïté dans ma phrase" - Christophe Castaner

Et il a persisté ensuite : "Il est documenté qu'il a pu y avoir, dans certains cas, des interactions entre des passeurs et certaines ONG. (...) Ces faits, M. le député, ont été établis par deux rapports bimensuels de Frontex (Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes)"